啟動「愛國者行動」三部曲 朱立倫：全黨進入戰鬥狀態

大罷免即將進入投票階段。國民黨主席朱立倫今晚與桃園市長張善政會面，討論反惡罷戰術。朱立倫表示，大罷免就是大獨裁，國民黨將啟動「愛國者行動三部曲」，全黨進入戰鬥狀態，全力以赴嚴防第三階段投票。

朱立倫指出，面臨全球變局，在台灣的鄰近國家，韓國總統李在明在保護韓國國際關係的利益，日本首相石破茂在保護汽車及農業產業的利益，新加坡總理黃循財在保護新加坡人的利益，正團結國人面對關稅戰，賴清德總統卻全力推動大罷免。

朱立倫說，「愛國者行動」就和愛國者飛彈一樣，守護台灣領空，守護台灣民主的天空，守護良善、守護人民的安居樂業。這不僅是反制罷免的行動，更是一場維繫台灣民主法治社會的戰役。

朱立倫說，愛國者行動共分三部曲，第一部曲是31個立委選區的「地方守護」。今晚他回桃園和張善政討論守護桃園隊六席立委。接下來會陸續到台北、新北、台中，蔣萬安、侯友宜、盧秀燕會面，將與所有藍營縣市首長討論因地制宜的戰術，給予地方最大的幫助，每一席立委都要充分的保護。

第二部曲是「區域聯防」，朱立倫說，國民黨會整合周邊區域力量，跨區協調協助。中央成立「護民主助講團」，集合立法院長韓國瑜、中廣前董事長趙少康等所有黨內先進。北北基、桃竹竹、台中南投雲林、花東為戰區做整合，各戰區相互支援協助。尤其重要的直轄市長和韓國瑜，都是最大的支撐力量，共同協助各區域立委，和地區的造勢活動。

第三部曲則是拉起「全國大造勢」，朱立倫說，尤其選前之夜辦理造勢，凝聚士氣，號召更多人站出來投下不同意罷免，不同意民進黨惡罷、不同意賴清德獨裁。

朱立倫呼籲，為了台灣的民主，不要讓民進黨獨裁，全黨一定要動起來，大家用行動讓台灣走回安居樂業，讓台灣走回良善的社會。「不同意罷免」，終結台灣亂象，團結一致面對惡罷。