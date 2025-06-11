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民眾黨615反罷首場「挺新竹」 黃國昌：對賴清德投不信任票

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨今開黨政會議後記者會，由發言人張彤與新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥、新竹縣寶山鄉民代表鍾嘉祐及新竹市樹下里長蔡志堅出席。記者許正宏／攝影
民眾黨今開黨政會議後記者會，由發言人張彤與新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥、新竹縣寶山鄉民代表鍾嘉祐及新竹市樹下里長蔡志堅出席。記者許正宏／攝影

民眾黨今開黨政會議後記者會，為周日新竹反罷免行動宣傳，批民進黨有三大謊言，利用仇恨、造謠及雙標來抹黑新竹市長高虹安，催化大罷免。黨發言人張彤轉述，黨主席黃國昌在黨政會議中宣示，全黨團結挺新竹，對賴清德投下不信任票，這一仗沒有鬆懈的本錢。

張彤今與新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥、新竹縣寶山鄉民代表鍾嘉祐及新竹市樹下里長蔡志堅出席記者會。張彤表示，民進黨選輸翻桌發動大罷免，還包裝成是公民團體發起，雙罷總部直接就設立在民進黨新竹市黨部；更指民進黨立院黨團總召柯建銘2022年落選新竹市長又丟了立委，顏面盡失才發動低劣政治操作。

李國璋也點出民進黨抹黑造謠的謊言，指出行政院長卓榮泰擔任造謠國家隊，全台巡迴演出催化大罷免，現在有新竹市民進黨議員在議會質詢，大肆宣傳罷免行動，卻說掃街拜票的高虹安違法，「帶頭違反行政中立的就是民進黨自己。」

李國璋指出，6月15日是新竹反罷行動正式開跑的第一場活動，屆時也將邀請國民黨立委鄭正鈐同台，鼓勵新竹市民投下對賴清德的不信任票。林碩彥則批民進黨只為權力、不顧民意，呼籲大家守護做實事的民意市長，拒絕官派的綠色傀儡。

民眾黨表示，新竹反罷免活動在15日傍晚4時至6時於新竹火車站前廣場舉行，屆時黃國昌、高虹安、新竹代理市長邱臣遠等人將出席，具體行動對抗民進黨發動的大惡罷，「安定新竹、罷免說不」。

黃國昌 高虹安 賴清德 罷免 民進黨 民眾黨 柯建銘

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