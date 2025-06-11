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影／反惡罷 民眾黨新竹民代籲民眾6月15日上街挺反罷免

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
民眾黨發言人張彤（左起）、新竹縣議員林碩彥、新竹市議員李國璋、新竹市樹下里里長蔡志堅、新竹縣寶山鄉民代表鍾嘉祐今天北上黨部舉行記者會，並預告週日反罷活動，呼籲新竹市民站出來投下不同意罷免票，投下對賴清德的不信任票。記者許正宏／攝影
民眾黨發言人張彤（左起）、新竹縣議員林碩彥、新竹市議員李國璋、新竹市樹下里里長蔡志堅、新竹縣寶山鄉民代表鍾嘉祐今天北上黨部舉行記者會，並預告週日反罷活動，呼籲新竹市民站出來投下不同意罷免票，投下對賴清德的不信任票。記者許正宏／攝影

台灣民眾黨新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥、新竹縣寶山鄉民代表鍾嘉祐、新竹市樹下里里長蔡志堅、發言人張彤今天在中央黨部舉行記者會，表示民進黨傾全黨之力在新竹發動惡質罷免，為的就是要由中央指派一個毫無民意基礎、只尊黨意的綠色市長，不只是要把控新竹，更是要掩蓋弊案被揭發，民進黨已經浪費人民12億胡搞新竹棒球場，現在又繼續耗費數千萬預算來新竹發動惡罷，一切只為鞏固自身政黨利益。

記者會上黨籍地方民代一一細數市長高虹安執政下的各項政績，揭露民進黨的造謠話術。並預告本周日(6/15)反罷活動，當天傍晚將在新竹火車站站前廣場舉行「安定新竹，罷免投不」造勢活動，黨主席黃國昌將與高虹安同台宣講，希望喚起民眾共鳴，投下不同意罷免票，投下對賴清德的不信任票。

黃國昌 高虹安 賴清德 罷免 民進黨 台灣民眾黨

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