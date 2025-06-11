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謝龍介、戴錫欽為連署違誤致歉 國民黨：虛心受教

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委林寬裕（中）今表示，大家對於黨務的意見，他們會虛心受教，面對所有挑戰，國民黨都會努力因應。圖／國民黨提供
國民黨文傳會主委林寬裕（中）今表示，大家對於黨務的意見，他們會虛心受教，面對所有挑戰，國民黨都會努力因應。圖／國民黨提供

國民黨台南市黨部主委謝龍介、台北市黨部代理主委戴錫欽近日為罷免連署爭議向外界致歉。國民黨文傳會主委林寬裕今天表示，大家對於黨務的意見，他們會虛心受教，面對所有挑戰，國民黨都會努力因應。

大罷免成敗牽動國民黨主席改選時程，傳出國民黨立院黨團總召傅崐萁人馬的中常委，原擬發動連署提案，要將改選時程延後。國民黨中常會今安排組發會主委許宇甄、文傳會主委林寬裕專題報告「反惡罷 戰獨裁」規畫。

林寬裕會後受訪轉述，今天並無常委有此提案，中常委也在會中發言，根本不是像報載這樣要提案做延選的建議，並沒有。

林寬裕強調，黨主席改選都有非常明確的規定，前一次因為新冠疫情有延後兩個月，前一次的選舉是在10月，所以現在的時程都還沒到，自然也就沒有延後的問題。黨主席朱立倫在專訪時提到，希望順利交棒，到目前為止黨中央都是這樣的精神。當然，中常委有提案的權力，如有提案，會依照會議規範處理。

此外，針對藍營助理設共諜案，朱立倫今在會中重話表示，若有黨員牽涉共諜案，考紀會要立即做最嚴格處分，絕不容許這些份子留在黨內。

林寬裕表示，這個是通案，沒有針對任何個案，朱立倫已講得非常清楚，支持有證據就辦，黨務系統一定會來處理，而在國安會、總統府裡面也有非常多類似的例子，他們也堅持應該要嚴格辦理、追究責任。

前立委鄭麗文發起「黨外在野大聯盟」，今舉行成立大會，卻被質疑成員屬性偏藍，是有意挑戰朱立倫。國民黨發言人楊智伃說，很開心愈來愈多力量一起加入在野，一起面對執政黨的惡霸和獨裁。不只有藍營、綠營人士與會，甚至連館長陳之漢等很多年輕好朋友也參與，所以，相信這不是只針對國民黨，而是所有在野力量，歡迎大家一起加入反綠行列。

陳之漢 謝龍介 罷免 朱立倫 戴錫欽 國民黨 傅崐萁

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