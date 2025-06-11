國民黨應對「死亡連署」道歉 戴錫欽：檢討、團結可以同時進行

「罷雙吳」連署以失敗告終，國民黨北市黨部代理主委、北市議長戴錫欽日前表示，國民黨在這一次連署過程中，對於死亡連署，必須深自檢討，並向外界表達歉意。戴錫欽今受訪也再強調「檢討、團結可以同時進行」爭取更多廣大中間選民的支持，對將來的三階投票會更有幫助。

針對國民黨應該道歉？戴錫欽指出「這是我個人的想法」依個人的角度來看，既然有發生「死亡連署」的現象，有這麼多黨工被約談、被搜索，甚至被羈押，黨內應該特別做一些檢討，但這檢討不是針對某一個人，而是針對整個事情，如果有缺失，黨應該怎麼來面對，這對於內部的團結，有好的影響，沒有任何的背離。

另外，對於未來如何帶領三階罷免國民黨的氣勢，戴錫欽說，所謂的檢討跟道歉，是針對在連署過程當中觸及法律的事件，應該正視這樣一個現象，並提出一些解決之道。不管是黨中央或地方黨部，坦白講，只要三階的投票日期一公布，大家只有往前全力以 赴，大家不會有路線之爭，因為現在唯一的路線，就要保護國民黨所有優秀的立委。