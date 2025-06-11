朱立倫宣布啟動「愛國者行動」 全黨對抗三階大惡罷

31件藍委罷免案二階連署已送件，中選會最快20日確定首波成案結果。國民黨主席朱立倫今以「愛國者行動」形容，第三階段全黨將進入戰鬥狀態，並陸續與藍營縣市長見面研討各區戰術；同時選前一定會有全國大造勢，目標是守護每一席藍委，「不同意罷免，台灣大勝利」。

朱立倫今在中常會表示，全世界民主國家都在拚經濟，只有賴清德和民進黨正全力推動大罷免，只准罷藍不准罷綠，只要罷綠就是司法伺候，一定全面大約談、大收押，搞掉罷綠案，罷藍案則不管有多少錯偽都視而不見，有中選會加上司法單位的助力，國民黨一定要全力以赴嚴防。

朱立倫表示，為了保護民主、保護台灣，國民黨必須如同愛國者飛彈，對所有空襲、敵人，用愛國者飛彈的精神，保護台灣民主的天空、守護民主安全。

他也宣示接下來幾項重要行動必須一層層努力。包括針對31席區域立委全力做地方守護，他今晚將前往拜訪桃園市長張善政。6席立委就是桃園聯隊的成員，在張善政帶領下，一定是團隊作戰。接下來也會跟台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等各縣市長一一見面，研討每個地方的戰術守護。

同時，朱立倫說，在區域聯防階段要把周邊區域力量整合起來跨區協助。除了黨中央會成立護民主助講團，集合黨內重要先進如立法院長韓國瑜、戰鬥藍發起人趙少康等一起團結。北北基、桃竹竹、中投雲及花東地區，每個戰區可以相互合作、支援，跨區助講。尤其重要的直轄市長與韓國瑜，都是藍軍最大支撐力量。

朱立倫提及，他會和縣市長聯絡，共同協助接下來的地區造勢。最後階段，選前幾天到選前之夜，一定會有全國大造勢，要全國連線，共同目標是守護每一席，每一席都很重要。不同意罷免就是守護台灣民主，就是為了台灣大勝利，就是不同意賴清德獨裁，就是不同意民進黨惡罷，「不同意罷免台灣大勝利」。