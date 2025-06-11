「打萬安牌保5」 國民黨北市黨部戰略：造勢將邀蔣萬安

「罷雙吳」連署以失敗告終，國民黨未來三階投票，將全力守住台北市5席黨籍立委，國民黨北市議會黨團中午舉行黨團大會，討論如何與黨中央、所有的議員結合在一起「保5」；國民黨北市黨部代理主委戴錫欽表示，不管是投票前一天將有反惡罷、顧民主大造勢，或在6、7月的造勢活動，一定會邀台北市長蔣萬安參加。

戴錫欽表示，因三階投票日期未確定，一旦確定，投票前一天晚上會有一個大型造勢活動，反惡罷顧民主，另外會在6、7月的周末或周日，舉辦大造勢，聲援5位黨籍立委，各議員除了聲援自己選區的立委，包括站路口、掃街、宣講、客廳會，也會鼓勵議員跨區聲援。

戴錫欽表示，針對所有在野黨區域立委無差別攻擊的大罷免，非常不可取，蔣萬安這一兩年來的市政成績，有目共睹，很多的預算需要中央的挹注、幫忙，如果中央再用政治杯葛的方式，刪減補助款，阻礙台北市的發展跟建設的話，必須有所行動，第一步就是保住台北市優秀的5位國民黨立委。

國民黨議會黨團書記長李明賢指出，蔣萬安在總質詢結束後，本周六、日就有安排區域立委的輔選和問政說明會的行程，以個人的聲量，全力拉抬。蔣萬安會說明北市5席立委對台北市政、建設爭取的成績，透過立委「建設牌」和蔣萬安個人能量的加持，讓台北市5席立委「1席都不能掉、5席都力保」的目標達成。

議員張斯綱表示，現在在基層，要把反罷投票率拉高，可以仿效去年市長謝國樑在基隆反罷免的操作，每一里去深耕、辦說明會，告訴大家罷免的荒謬性，國民黨這5席立委都表現得不錯，為什麼要被罷免。

張斯綱說，要把大罷免的這荒謬性講出來，以及現在民進黨奇形怪狀的施政，包括濫用公器，像史哲為什麼要給他高鐵的職位，年薪800萬就是標準的酬庸。另外，還要催出急迫感，把反罷投票，視為對賴清德的反對投票，過去一年的施政，用反罷免來做施政檢驗。