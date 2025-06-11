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影／國民黨集中火力攻擊？ 沈伯洋：移轉大罷免焦點

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立委沈伯洋（中）針對國民黨攻擊表示，為什麼要集中火力在他身上，國民黨是為了移轉大罷免的焦點。記者蘇健忠／攝影
立委沈伯洋（中）針對國民黨攻擊表示，為什麼要集中火力在他身上，國民黨是為了移轉大罷免的焦點。記者蘇健忠／攝影

立委沈伯洋上午針對國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案表示，這就是之前不斷強調的忠誠考核的問題，對於共諜來講，要事前控管、事中的報備、事後的處罰，加強事前的忠誠考核是當務之急。

沈伯洋針對國民黨攻擊表示，為什麼要集中火力在他身上，國民黨是為了移轉大罷免的焦點。公民團體這次重要的行動，就是要把紅統化的國民黨趕出國民黨，讓國民黨的本土派、國民黨的正常人能夠站出來，這樣台灣才會有健全的兩黨政治，這才是我們最主要的目標。沈伯洋強調共產黨很怕台灣的民主化，共產黨也怕台灣傾斜在一起，也很怕一直有人識破他們的手法跟認知作戰，這也是為什麼他們一直要集中火力攻擊我，我相信他們以後也會用一樣的方式去攻擊現在的公民團體，所以請拜託大家一定要保護好台灣。

針對「館長」前往中國，沈伯洋表示，他當然祝福館長出行平安，但是也提醒常有民眾前往當地後失聯。

罷免

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