「罷免徐巧芯」看板沒申請就掛上 北市建管處出手了

罷免藍委王鴻薇的廣告看板日前因違規被要求拆除，北市府今又查獲民眾未經申請即在建築物外牆面張貼「大家一起來罷免徐巧芯」大幅廣告，因涉及遮蔽窗戶，建管處依法發函限期設置人自行拆除或補辦相關手續，執行標準一致、一視同仁。

建管處表示，今日接獲民眾通報，指出位在信義區永吉路30巷與松隆路交叉口一處建築物，違規設置罷免相關廣告物；經查該廣告未經申請許可即擅自設置，且現場勘查發現疑有遮蔽窗戶、影響公共安全之虞。

建管處說，已於今日發文要求限期10日內自行拆除或補辦設置手續，否則將依台北市廣告物管理自治條例第31條規定，處6000元以上、3萬元以下罰鍰，並持續裁罰至改善為止。

建管處指出，對於民眾檢舉的違規廣告物案件，皆依程序查證，經現場勘查確認屬實，即會依法發函通知設置人10日內自行拆除改善，並提供補件或陳述意見的機會；倘未於期限內完成改善或取得合法設置許可，則依法裁罰並要求拆除。

建管處強調，無論是「支持罷免」或「反對罷免」廣告，建管處一律秉持「依法行政、公平一致」原則辦理，絕無偏頗或特例，以維護市容整潔與公共安全。