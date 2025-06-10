「對賴清德不信任投票」 蔣萬安批民進黨選輸翻桌籲罷免投不同意票

北市五席國民黨立委罷免保衛戰，藍營希望市長蔣萬安具體聲援，蔣萬安今表示，民進黨說穿了就是選輸要翻桌、「跋歹筊」，他會在總質詢後協助五名立委，呼籲民眾要勇敢出來投下不同意票，是對賴清德總統的不信任票。

王欣儀表示，面對國民黨五席立委選舉，應該要以期中選舉規模來嚴陣以待，蔣萬安打算怎麼輔選？會要如何具體聲援？她也追問，是否有信心能夠保住五席立委？萬一有任何一席被罷免掉，會不會對明年市長及議員選舉影響？

蔣萬安說，其實多次表達北市這五席國民黨立委，在立院表現有目共睹，為民眾監督中央施政、嚴格看緊荷包，同時也在地方積極解決選民問題，跟北市府配合，比如向中央爭取相關經費及補助，因此會跟他們站在一起面對民進黨發動無差別的大罷免，因為確實非常荒謬、不具正當性，全世界沒有民主國家在大罷免，完全違背民主原則。

蔣萬安說，大罷免說穿了就是民進黨在去年立委選舉選輸就翻桌，台語就講「跋歹筊」，目的透過罷免翻轉立院民進黨少數局面，未來中央政府施政更不會受到監督和制衡。

蔣萬安說，去年大選民眾用選票做決定，希望國會在野是多數，達到監督制衡效果，未來若在野是少數，會讓中央更加集權，就像現在敢違法刪減地方政府預算一樣，未來若在野黨成少數，很難想像會做出什麼事情。

他也說，相信選民眼睛是雪亮的，不認同全面大罷免的人要勇敢站出來，投下不同意票；罷免不像選舉有對手，可以指出自己的好，優於對手，其實是對中央政府、對賴清德總統不信任票，民眾也要好好檢視過去這段時間，中央有無做實事，還是只是一味全面製造大罷免、製造社會對立跟仇恨。

蔣萬安強調，目前在市政總質詢期間，會待告一段落後，來協助這五位立委，不管是平時的市政議題或者協助市政說明等都願意，一起面對民進黨發起的不合理罷免。