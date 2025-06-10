民進黨：無鎖定重點罷藍委選區 全面支援公民團體
大罷免將進入第三階段投票，外傳民進黨在全台鎖定重點罷區。民進黨發言人吳崢今天表示，民進黨沒有鎖定什麼重點罷區，黨的態度從二階連署開始就是一貫的，全面支援公民團體。罷免運動是公民主導，民進黨協助，民進黨是公民最堅實的戰友，過去與公民站在一起，現在、未來也將持續並肩同行。
民進黨立委沈伯洋昨天晚上也在臉書表示，沒有什麼精準罷免這件事。民進黨人士表示，罷藍委要能通過第三階段投票，需要中間選民，甚至是藍營支持者，也需要確保投票率，民進黨持續擔任後援角色，帶動議題，同時在罷團較不熟悉的組織面，也已要求黨公職提供看板點位，協助陸戰掃街，後續將視罷團需求滾動式調整，目標是汰除不適任立委，訴求國會正常化。
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