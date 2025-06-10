罷免案綠議員要求桃市府行政中立被擋 藍營轟：綠色幽默

桃園市議會第3屆第5次定期會今天最後一天，民進黨議員許家睿在臨時動議提案要求桃園市政府針對罷免活動務必恪守行政中立原則，結果引發國民黨議員反彈，現場舉手表決以20比9未過關；綠營質疑要求市府中立有錯嗎？藍營則回擊民進黨談行政中立是綠色幽默，稱對方才是不中立白的始祖。

許家睿提案，桃園市政府針對接下來的罷免活動應恪守行政中立原則，專心市政；現場舉手表決，贊成覆議有9票，分別來自民進黨和無黨籍議員，反對提案則有20票，除1票無黨籍，其他均為國民黨。

會後，許家睿疑惑不解，強調自己是要求市府恪守行政中立，同黨議員黃瓊慧也在網路平台質疑藍營反對立場，罷免立委牛煦庭領銜人陳曉煒則發表聲明表達遺憾與憤怒。

桃園市議會國民黨團表示，回顧鄭文燦輔選林智堅和卓內閣從上到下搞大罷免，雙標成性的民進黨才是行政不中立的始祖。民進黨談行政中立，是開人民玩笑的綠色幽默。

黨團總召林政賢指出，行政中立早已是法律明文規範，市府依法辦事，何需民進黨「提醒」？真正踐踏行政中立的是前市長鄭文燦公然動用市府資源為林智堅輔選，不但公務車當競選交通工具，官員上班協助參拜行程，市長官邸還成選舉招待所，當時民進黨議員全體噤聲，現在裝起道貌岸然，可笑至極。

藍營直指，中央政府與罷團一搭一唱，為了催生「大罷免」，行政院拒送解凍案、四處上演「沒錢大戲」、造謠發不出護照、說沒有手語老師、誤導租屋補貼被刪，一連串政治操作根本比八點檔還荒謬。這場突襲提案就是另一齣與罷團裡應外合的政治秀。

黨團表示，桃園市政府依法行事，反觀民進黨口口聲聲「為桃園發聲」，實際上一心一意想「助攻大罷免」謀取政治利益。呼籲民進黨團，不要假提案真鬧事，拿議會當選戰道具。如果真的還有法治觀念，就去幫忙把中央違法苛刻的補助款要回來。