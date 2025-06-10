快訊

國慶煙火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…恐面臨一大挑戰

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

MLB／白襪官網終現「台灣日」資訊 進場贈品T恤設計曝光

罷團促拒絕黑金干擾罷免 籲法務部調查

中央社／ 台北10日電

辜寬敏基金會與罷團代表今天表示，罷免立委已進入三階，新型態賄選手法、樣態層出不窮，呼籲法務部介入調查，並應訂定指引，鼓勵民眾踴躍檢舉。

辜寬敏基金會上午舉行「拒絕黑金干擾罷免，檢警調應立即行動」記者會，邀請2名罷團代表蔡卡羅、琪琪，及民進黨立委王義川、律師許幼林出席。

「山除薇害」罷免立委王鴻薇團隊成員蔡卡羅表示，罷團都是由一群手無寸鐵的政治素人組成，面對這一場資源不對等、權力不對等、經費不對等的戰役，在二階結束進入三階後，面臨來自國民黨團的壓力及衝突日益增加，包括日前看板遭檢舉拆除，連掛看板的吊車司機也要做筆錄，類似打壓動作不斷，形成寒蟬效應。

「拔羅波」罷免立委羅明才團隊成員琪琪表示，罷免是憲法賦予人民基本權利，不是報復，也不是仇恨，罷免權利應該被保障，希望貫徹人民監督意志的機制，可以在陽光下公平運作。

辜寬敏基金會副董事長林宜正指出，從技術上及程序上，罷免一個人比支持一個人當選，困難度高很多，依過去選舉觀察，國民黨公職選舉的動員機器若無灌入資源是動不了，呼籲政府做好防止賄選、防止妨害投票及查察賄選的作為。

王義川說，法務部有「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，被罷免立委等同立委候選人，檢舉獎金就是新台幣1000萬元，只要民眾發現被罷免人在活動中涉及各種樣態，就提出檢舉。

王義川表示，各地的賄選樣態五花八門，例如由國民黨不同公職各提供一個低於30元的禮物，包成一個禮盒，是否算賄選，又或是表面上辦活動，實則為被罷免立委宣傳，受邀出席的民眾不知情，卻恐涉及賄選，類似活動隨罷免越來越多，可能會讓檢舉案件暴增，搞到草木皆兵，建議法務部跟查察賄選單位應訂出指引。

罷免

延伸閱讀

即將進入三階投票熱戰 辜寬敏基金會籲檢調查賄

雲林拔釘罷團成立罷免總部 丁學忠也將設「反罷總部」互別苗頭

沈伯洋、王義川雙父子之亂 綠憂模糊大罷免焦點

考院秘書長劉建忻答詢黃國昌時 身體不適癱軟倒地

相關新聞

民進黨：無鎖定重點罷藍委選區 全面支援公民團體

大罷免將進入第三階段投票，外傳民進黨在全台鎖定重點罷區。民進黨發言人吳崢今天表示，民進黨沒有鎖定什麼重點罷區，黨的態度從...

罷免案綠議員要求桃市府行政中立被擋 藍營轟：綠色幽默

桃園市議會第3屆第5次定期會今天最後一天，民進黨議員許家睿在臨時動議提案要求桃園市政府針對罷免活動務必恪守行政中立原則，...

賴清德畫「不要講補選」紅線？林俊憲：充分尊重罷團

罷免案將進入三階投票，傳出民進黨主席賴清德對於罷免後的立委補選討論，有畫下紅線。民進黨立委林俊憲表示，民進黨人都應該有共...

罷免邱若華團隊今送補件 罷團為1原因籲6區同步投票

桃園市6位立委罷免案5月初全數送件，其中，桃五、桃六選區罷團近日都收到中選會補件通知，桃五罷團昨已將補件送至桃園市選委會...

卓揆輪迴說 徐榛蔚批心中只有政爭：不如放下屠刀立地成佛

行政院長卓榮泰日前針對預算審查提出「輪迴說」，連日來引起藍營縣市首長抗議。花蓮縣長徐榛蔚今天表示，卓揆說法再次凸顯執政黨...

大罷免二階審理近尾聲 桃園藍營反罷練兵漸熱

大罷免持續進行，桃園6席國民黨立委都被民團鎖定，連署行動正在二階審查補件階段，但部分選區進入第三階段投票已在雙方預料之中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。