賴清德畫「不要講補選」紅線？林俊憲：充分尊重罷團

罷免案將進入三階投票，傳出民進黨主席賴清德對於罷免後的立委補選討論，有畫下紅線。民進黨立委林俊憲表示，民進黨人都應該有共識，推動大罷免的是最前線公民團體，他們付出了極大努力，未來若有立委補選，不應該在此時列為討論。

民進黨人士指出，民進黨與罷團在提名策略上達成共識，維持公民先行原則，賴清德更勒令黨內派系「現在不要講補選，誰講我就不徵召誰」，親自畫下紅線禁止黨內搶著出頭爭補選。

林俊憲表示，即便未來真的有補選，也應優先尊重公民團體；若公民團體有人選，就應該「公民先行」，讓公民團體提出人選參選。若公民團體認為民進黨在該區有適當人選，雙方也可合作。這是一種默契，目前很多人都有這樣的看法，因為大罷免若能成功，主要是公民團體辛苦努力的成果。

林俊憲說，民進黨目前應做的是全力協助大罷免，促使大罷免成功，才能改變國會生態、挽救國家，才能讓民進黨未來仍執政，讓國家回到正軌，不要再讓藍白繼續違法亂憲。