罷免邱若華團隊今送補件 罷團為1原因籲6區同步投票

桃園市6位立委罷免案5月初全數送件，其中，桃五、桃六選區罷團近日都收到中選會補件通知，桃五罷團昨已將補件送至桃園市選委會，桃六罷免邱若華團隊今也接力送交1518份補件連署書，眾人在桃園市選委會門前高喊「罷免是愛，守護下一代」口號，不過也有路過駕駛特別拉下車窗呼喊「民進黨不倒，台灣不會好」口號反嗆。

桃園罷團1、3、4、6四區聯合發言人陳曉煒表示，桃園選委會先前處理六區、總計超過20萬份聯署書，都可在10至30天內完成審核程序，相信桃五、桃六兩區約5000多份送件資料，應也可在2至3天內完成審查；若兩區審查順利通過並送達中選會，期盼桃園六區罷免投票能同時選舉，若選舉分成2個禮拜舉行，不僅勞民傷財，市民也會感到麻煩。

桃六罷團今在民進黨議員許家睿、黃瓊慧、余信憲等人陪同下至選委會送交補件。桃六總召「傑米」表示，二階審核結果一共被剔除5555份連署書，原因包括其中約3400份連署書與第一階段提議人重複，另有約1500份則是戶籍資料不符合或是重複填寫，扣除掉上述原因，其實良率非常高。

傑米表示，他們在6月5日接獲通知，需補件581份連署書，今天提交1518份補件連署書，已達成補件數量的261%，第二階段連署過程感謝選委會及中選會的行政中立，期待後續也能讓桃園六區的選民一起投票。

陳曉煒表示，桃五、桃六都送出補件後，桃園大罷免行動可說進入第三階段，他想對藍委和桃園市長張善政呼籲4點，首先不要大量興訟，製造恐懼，浪費司法資源；第二，請不要假借問政說明會，舉辦反罷免動員會。