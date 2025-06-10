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卓揆輪迴說 徐榛蔚批心中只有政爭：不如放下屠刀立地成佛

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚。本報資料照片
花蓮縣長徐榛蔚。本報資料照片

行政院長卓榮泰日前針對預算審查提出「輪迴說」，連日來引起藍營縣市首長抗議。花蓮縣長徐榛蔚今天表示，卓揆說法再次凸顯執政黨心中只有政爭、漠視鄉親需要，與其輪迴，不如「放下屠刀、立地成佛」，少點政治鬥爭， 多點經濟民生。

徐榛蔚今天在議會答詢時，主動提及「輪迴說」，表示很遺憾聽到卓院長前幾天說，配合的縣市政府，補助多一點。她批評，中央不能說對哪個縣市政府有意見，就隨便刪它的預算，卓院長的「輪迴說」，大家都沒辦法接受，呼籲在座民進黨議員都要同聲譴責。

她表示，立委刪減總預算是要求各部會自行調整，對於地方補助款一毛都不刪，中央卻直接下令統刪各縣市27%，一般性補助款是去年就匡列給地方政府，縣府才能編列總預算，中央的作法造成地方政府財政非常大的負擔。

徐榛蔚會後受訪表示，台灣的財政制度，地方政府每年7成基本財政需要來自一般性補助款，中央挾持補助款逼地方就範「集權又集錢」，再次凸顯財政收支劃分法修法的正當性。

她表示，卓院長喊出「輪迴說」，砍的都是基層薪資、民生需要和社福，再次凸顯執政黨心中只有政爭、漠視鄉親需要，與其輪迴，不如「放下屠刀、立地成佛」，少點政治鬥爭，多點經濟民生。

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