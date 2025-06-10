大罷免二階審理近尾聲 桃園藍營反罷練兵漸熱

大罷免持續進行，桃園6席國民黨立委都被民團鎖定，連署行動正在二階審查補件階段，但部分選區進入第三階段投票已在雙方預料之中，同意與不同意罷免的催票行動都逐漸熱絡。

桃園第一選區立委牛煦庭直球對決，邀罷免領銜人陳曉煒公開辯論，也對罷團志工不實論述提告妨害名譽與違反選罷法，直指領銜人不敢公開辯論，志工失心瘋，證明大罷免從頭到尾就是一群人躲在公民團體的外衣下暗箭傷人。

第二選區立委涂權吉陸續舉辦說明會，以立院問政與爭取福利證明自己有做事，呼籲全民反罷免；第三選區立委魯明哲勤走基層；第四選區立委萬美玲舉辦小型說明會，也有地方民代自掏腰包掛反罷看板支持。

藍營反罷免行動逐漸升溫，除了立委各自努力，國民黨籍的桃園市長張善政發聲，透過電台廣告強調桃園6席立委都認真問政，提桃園爭取不少福利，呼籲民眾一定要站出來投不同意票。此外，地方民代也幫立委鞏固基本盤，各地反罷部隊志工幹部訓練都陸陸續續。

「現在就是要當選戰打！」國民黨桃園市議員吳嘉和表示，由於觀念立場不同，再怎麼努力勸人不要連署，效果也非常有限，藍營在罷免第二階段著實沒有太多使力點，不如把氣力留在第三階段催出支持者投不同意票。雖然二階段還在進行，但中壢會進入第三階段態勢明顯，因此藍營基層也開始有些行動，近期基層座談會已經辦了3場，希望大家把反罷的理由傳播出去，未來應該會有越來越多場次。

吳嘉和也說，基層反罷部隊的志工幹部也在培訓中，但放眼全國其他地方黨部屢遭檢調搜索約談，基層也會擔心反罷論述與行動太早曝光會被檢調盯上，心裡會有顧忌，但大家沒有放棄，等罷免進入第三階段，催票應該會白熱化。

國民黨桃園市議員詹江村自掏腰包掛看板支持反罷免，奔走地方宣講，也多次在議會質詢時點名民進黨前市長鄭文燦與施政團隊缺失，批大罷免師出無名。

詹江村表示，據他了解，支持罷免者的投票意願比不支持罷免者的投票意願高，如何催票是重點。藍營雖在二階之前處於「打不還手、罵不還口」不想激化選情的狀態，但不代表沒做事，接下來會一一拿出證據，推翻不實指控與論述。