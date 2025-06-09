人數未達標…罷免連署不送件 林俊憲：督促自己贏得大家的認可

台南市藍營發動連署罷免民進黨立委林俊憲、王定宇，因第2階段連署人數未達標，今宣布放棄送件。王定宇表示，冷清的連署顯示市民對國民黨的行徑不屑。林俊憲說，謝謝所有寫下連署書的人，無論立場，用行動參與民主就是好事，「會以此督促自己，期望未來能贏得你們的認可。」

林俊憲質疑此事何以是謝龍介來宣布？他說，其他區域都是罷團或領銜人，謝龍介又是什麼身分？這再度證明，國民黨對我發起罷免就是政治報復。

林俊憲表示，即使發起者是國民黨、即使有大量偽造甚至死亡連署，但相信仍有一部分連署書是來自真人。

也謝謝所有寫下連署書的人，無論立場，用行動參與民主就是好事，他會以此督促自己，期望未來能贏得大家的的認可。

林俊憲說，加入民進黨近30年來，從無數民主前輩身上學到最寶貴的一件事「價值高於個人」。所以即使自己面對罷免，他還是堅持做好身為民進黨立委的責任，打論述戰、在台南代收全國各地的連署書。接下來，還會拿出更大的行動，協助全國各地迎戰第3階投票。

王定宇感謝9成以上的台南市民對他在政治工作上的表現支持肯定，拒絕國民黨這種「報復式、惡鬥式的罷免連署」，這些顯示台南市民唾棄國民黨台南市黨部這種「違法的偽造文書、死亡連署」來政治惡鬥。

他說，國民黨不但不道歉，還要在那邊硬拗說是政治迫害，市民都看得很清楚，冷冷清清的連署顯示台南市民對國民黨的這種行徑不屑。

王定宇呼籲檢調，要將這種跨縣市的違法幕後黑手查辦出來，國民黨的高層如果沒有牽涉其中，也應該要向台灣人民道歉。他也會協助比對，因為國民黨非法偽造文書而造成傷害的民眾，向罷免領銜人及被告提出求償，希望司法對這種態度惡劣者給予最重的懲罰。

民進黨台南市黨部主委郭國文說，過去謝龍介信誓旦旦地說自己全力投入罷免案，一個禮拜收4000份連署書，如果真有這樣的氣勢，怎麼會在截止日前夕宣告失敗？這不就更加驗證，毫無民意基礎的謝龍介，完全不懂台南人民情。

身為黨部主委，要向台南的鄉親道謝，謝謝大家對民進黨立委的信任與肯定。「台南一直是台派團結守護台灣、抵抗外人分化的地方，台南不需要東山再起，因為我們自始至終都是民主聖地。」