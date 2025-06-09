快訊

無法確認陳董是誰...陳宗彥性招待案一審無罪 檢提上訴

「家裡無法支撐」雲林學霸錄取台大嘆前景絕望…校友資助下決定圓夢

健檢正常…一年半後突然變「肺癌第四期」 醫生曝：1癌症難檢查出來

人數未達標…罷免連署不送件 林俊憲：督促自己贏得大家的認可

聯合報／ 記者鄭惠仁周宗禎／台南即時報導
台南市藍營發動連署罷免民進黨立委林俊憲、王定宇，因第2階段連署人數未達標，今宣布放棄送件。記者鄭惠仁／攝影
台南市藍營發動連署罷免民進黨立委林俊憲、王定宇，因第2階段連署人數未達標，今宣布放棄送件。記者鄭惠仁／攝影

台南市藍營發動連署罷免民進黨立委林俊憲王定宇，因第2階段連署人數未達標，今宣布放棄送件。王定宇表示，冷清的連署顯示市民對國民黨的行徑不屑。林俊憲說，謝謝所有寫下連署書的人，無論立場，用行動參與民主就是好事，「會以此督促自己，期望未來能贏得你們的認可。」

林俊憲質疑此事何以是謝龍介來宣布？他說，其他區域都是罷團或領銜人，謝龍介又是什麼身分？這再度證明，國民黨對我發起罷免就是政治報復。

林俊憲表示，即使發起者是國民黨、即使有大量偽造甚至死亡連署，但相信仍有一部分連署書是來自真人。

也謝謝所有寫下連署書的人，無論立場，用行動參與民主就是好事，他會以此督促自己，期望未來能贏得大家的的認可。

林俊憲說，加入民進黨近30年來，從無數民主前輩身上學到最寶貴的一件事「價值高於個人」。所以即使自己面對罷免，他還是堅持做好身為民進黨立委的責任，打論述戰、在台南代收全國各地的連署書。接下來，還會拿出更大的行動，協助全國各地迎戰第3階投票。

王定宇感謝9成以上的台南市民對他在政治工作上的表現支持肯定，拒絕國民黨這種「報復式、惡鬥式的罷免連署」，這些顯示台南市民唾棄國民黨台南市黨部這種「違法的偽造文書、死亡連署」來政治惡鬥。

他說，國民黨不但不道歉，還要在那邊硬拗說是政治迫害，市民都看得很清楚，冷冷清清的連署顯示台南市民對國民黨的這種行徑不屑。

王定宇呼籲檢調，要將這種跨縣市的違法幕後黑手查辦出來，國民黨的高層如果沒有牽涉其中，也應該要向台灣人民道歉。他也會協助比對，因為國民黨非法偽造文書而造成傷害的民眾，向罷免領銜人及被告提出求償，希望司法對這種態度惡劣者給予最重的懲罰。

民進黨台南市黨部主委郭國文說，過去謝龍介信誓旦旦地說自己全力投入罷免案，一個禮拜收4000份連署書，如果真有這樣的氣勢，怎麼會在截止日前夕宣告失敗？這不就更加驗證，毫無民意基礎的謝龍介，完全不懂台南人民情。

身為黨部主委，要向台南的鄉親道謝，謝謝大家對民進黨立委的信任與肯定。「台南一直是台派團結守護台灣、抵抗外人分化的地方，台南不需要東山再起，因為我們自始至終都是民主聖地。」

連署書 罷免 王定宇 民進黨 林俊憲 國民黨 台南

延伸閱讀

影／台南藍營罷免林俊憲、王定宇連署未達標 不送件並銷毀

全面管制公職赴陸港澳擬擴及基層 林俊憲：合理範圍

謝龍介反罷嗆「生兒沒X眼」林俊憲酸：助罷羅廷瑋大成功

反廢死公投不成案 林俊憲：如何公投不存在的東西？

相關新聞

影／台南藍營罷免林俊憲、王定宇連署未達標 不送件並銷毀

台南市藍營對民進黨立委林俊憲、王定宇發動的第一階段罷免連署，因黨部有多人涉及偽造文書遭起訴，第2階段連署因時間過於倉促且...

罷免投票成案「31比0」 游盈隆：被罷藍委沒有安全的

大罷免二階送件藍綠戰績呈現「31比0」，台灣民意基金會董事長游盈隆重申，進入第三階段罷免投票的31席國民黨籍立委，沒有一...

人數未達標…罷免連署不送件 林俊憲：督促自己贏得大家的認可

台南市藍營發動連署罷免民進黨立委林俊憲、王定宇，因第2階段連署人數未達標，今宣布放棄送件。王定宇表示，冷清的連署顯示市民...

雲林拔釘罷團成立罷免總部 丁學忠也將設「反罷總部」互別苗頭

雲林縣罷團在完成38087份罷免立委丁學忠連署書送審後，今天在虎尾鎮成立罷免總部，作為罷免作業中心，並展示許多罷團拔釘文...

罷免呂玉玲今送補件「件數已夠」 罷免邱若華明接力

桃園市第5選區罷免立委呂玉玲團隊，今天下午到桃園市選委會完成第2階段連署書補件，至於第6選區立委邱若華罷免案，預計明日送...

影／侯友宜喊反對罷免：人民艱苦錢還不給 沒看過這種政府

新北市議會今市政總質詢，民進黨黨團針對大罷免質詢新北市長侯友宜，是否支持反罷免、倒閣？侯說，他要團結和諧的台灣「我反對大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。