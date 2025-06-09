雲林拔釘罷團成立罷免總部 丁學忠也將設「反罷總部」互別苗頭

雲林縣罷團在完成38087份罷免立委丁學忠連署書送審後，今天在虎尾鎮成立罷免總部，作為罷免作業中心，並展示許多罷團拔釘文創品及影視館，提供罷免投票的各項服務和諮詢。立委丁學忠則也預定在本月28日成立反罷免總與之抗衡，帶動另一波罷免和反罷風潮。

中央選委會預定本20日公布第2階段審查結果，雲林縣發起「拔釘行動」的罷團，今天在虎尾鎮和平路98號正式掛牌成立罷免總部，沒邀請任何公職人員或來賓，只由罷團成員共同拉開自製的彩帶盒進行揭牌，簡單隆重並宣告第3階段罷免行動正式啟動。

罷團成員「露西歸」指出，罷免總部將成為行動核心，空間不大但規畫有常設性展覽區、在地課程與社區互動區，貼近在地生活，深化罷免議題、凝聚基層民意。總部平時上午10點至晚間8點大門敞開，歡迎民眾來坐，交換意見，並了解罷免行動、分享文創小物。

團隊強調，總部的成立象徵著越來越多鄉親勇敢走出恐懼、挺身支持罷免行動，即便面對立委丁學忠龐大的政治資源與地方派系壓力，行動仍持續獲各界支持，民意正在集結，總部將作為穩定據點與精神堡壘，同時志工團也深入各鄉鎮展開機車掃街行動，傳達罷免理念，共同撐起改革力量。

罷團說，第3階段罷免投票預計今年7、8月舉行，根據法定門檻，同意罷免票數須超過68752票門檻且多於不同意票數，方能罷免成功，拔釘團隊呼籲期待改變的選民，屆時務必前往投票，甚至號召親朋好友投下維護民主自由的「同意」票，以選票推動政治改革，讓立法院回歸正常運作、回應人民期待。

立委丁學忠陣營則回應指出，過去一年罷團在各地發動製造仇恨且破壞團結的「惡罷」，造成社會紛擾，在台灣面臨關稅戰的挑戰與衝擊，政府提不出解決對策，只會帶頭「對內」撕裂人民的互信，這兩天行政院長卓榮泰提出預算輪迴說，更突顯政府心中沒有人民，只顧政黨利益、政治操作，傷害首當其衝絕對是百姓。