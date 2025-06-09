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罷免呂玉玲今送補件「件數已夠」 罷免邱若華明接力

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市第5選區罷免立委呂玉玲團隊，今天下午到桃園市選委會完成第2階段連署書補件。記者朱冠諭／翻攝
桃園市第5選區罷免立委呂玉玲團隊，今天下午到桃園市選委會完成第2階段連署書補件。記者朱冠諭／翻攝

桃園市第5選區罷免立委呂玉玲團隊，今天下午到桃園市選委會完成第2階段連署書補件，至於第6選區立委邱若華罷免案，預計明日送出補件。

桃園市6位立委罷免案5月初全數送件，其中桃五、桃六選區罷團近日都收到中選會補件通知，桃五罷團今在議員張肇良、王珮毓陪同下，將補件送至桃園市選委會。

罷團發言人「吉媽」表示，6日傍晚收到補件通知，今天就完成補件；補件需要1652份，送抵選委會份數是3591份，達到須補件份數的217%，雖然距離130%安全門檻仍差800多份，但補件份數已足夠，可以暫時喘口氣。

大罷免即將進入第3階段投票，外傳桃園將由民進黨中央黨部主席室主任周威佑進駐協助。對此，張肇良表示，中央黨部持續與在地議員連繫，一定會全力配合中央黨部，他已在平鎮、龍潭積極尋覓廣告帆布點。

王珮毓說，此次大罷免是公民力量的崛起，民進黨議員則是他們支持的力量，他們會在重要路口舉牌，協助罷團露出。

桃園市第5選區罷免立委呂玉玲團隊，今天下午到桃園市選委會完成第2階段連署書補件。記者朱冠諭／翻攝
桃園市第5選區罷免立委呂玉玲團隊，今天下午到桃園市選委會完成第2階段連署書補件。記者朱冠諭／翻攝

門檻 邱若華 選委會 連署書 罷免 桃園 呂玉玲 中選會

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