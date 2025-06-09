影／台南藍營罷免林俊憲、王定宇連署未達標 不送件並銷毀

台南市藍營對民進黨立委林俊憲、王定宇發動的第一階段罷免連署，因黨部有多人涉及偽造文書遭起訴，第2階段連署因時間過於倉促且人力不足也卡關。市黨部主委謝龍介今率該黨議會黨團宣布，因連署人數未達目標不送件，但會把連署書銷毀，連署人不用擔心資料會外洩。

藍營之前在南市的罷免連署都以鴨子划水方式進行，沒有浮上檯面，直到地檢署對黨部採取搜索動作，查幽靈連署所涉及的偽造文書案，藍營轉而公開，並以黨籍縣市議員服務處為據點。雖然通過了第一階段連署門檻，但也面臨黨部員工有人涉案，無法參與連署工作，轉而由市議會黨團幫忙，議員設攤協助連署，並在上月1日起發動。

儘管努力1個多月，但謝龍介今與市議會國民黨團書記長林燕祝及多位議員宣布，因為僅達目標2萬6000人連署6成，無法達到門檻，決定不送件。謝龍介感謝這段期間，議員、志工的努力，以及勇敢的民眾趕出來連署。他說，有連署人擔心沒送件，資料會外洩，建議寄回或銷毀，但考量到郵寄需要一筆不小的金額，決定將連署書銷毀，並請連署人放心。連署人數僅目標的6成，也顯示多數民眾反對大罷免，因此要向連署人致最高謝意。

謝龍介說，會全力反罷免，協助黨內所有被罷免的立委，6月下旬已經有反罷免的競選總部要成立了，國民黨會打成熱戰，全體一心來迎接這個罷免的選舉。

被問到是否辭去黨部主委，謝龍介說，沒必要辭黨部主委，這是一個承擔，如果有人願意來共同負擔，樂觀其成。他表示，台南市黨部在連署的過程有做了一些連署的違誤，他個人向大家致歉。謝龍介說，看了筆錄市黨部人員確實有一些違誤，這個要有勇氣承擔；也因為如此，這次的連署，造成了一些負面效應，但也感謝參與連署的朋友們熱情不減，會繼續為台灣的民主鞏固而共同奮鬥。