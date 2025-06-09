綠喊大罷免大成功 侯友宜：藍委盡責為新北爭財源

新北市議會今天舉行市政總質詢，民進黨議員群起質詢罷免議題，並在議場內喊「大罷免，大成功」；新北市長侯友宜說，國民黨立委盡責為新北爭取財源卻被提罷免，「這不好啦」。

民進黨新北市議會黨團總召廖宜琨等多名議員，今天針對大罷免議題表示，有關公民團體發起大罷免，在藍綠立委成案上已31比0，並率現場民進黨議員高喊「大罷免大成功」。

民進黨新北市議員張嘉玲表示，藍亂刪預算引民眾不滿，罷免綠委案更有許多死亡連署涉偽造文書罪，國民黨目前已有173人涉案，將面臨嚴重刑責，因此，國民黨所提起的大罷免是大失敗。

由於議員們一再針對罷免議題質詢，主持議事的議長蔣根煌認為與市政無關，提醒侯友宜可以不用答覆，但侯友宜仍表示，國民黨立委為新北爭取預算，「這是正確的，也是盡立委職責，卻被提罷免，這樣不好啦」。

他表示，國民黨立委為新北爭取財政收支劃分法修法，但民進黨立委卻在財劃法上未為新北爭取財源，何況總預算刪多少大家很清楚，大部分是凍結；司法辦案要符合比例原則，不能成為政治上打壓異己工具，大家都看得很清楚，「不能這個辦、那個不辦，大家的標準要一樣」。

民進黨新北市議員鄭宇恩、周雅玲等人更質疑市府行政不中立，在鄰里廣播及聚會上疑有宣傳反罷免，國民黨立委洪孟楷在街頭張貼的反罷免廣告更涉違反選罷法。

侯友宜答詢，他的態度很清楚，就是行政中立，司法則要有一致性標準，每個人都有表示意見權利；議員不能藉此以偏概全，一切都照法律來走，「不要講五四三」。

他說，自己反對大罷免，因為台灣要的是和諧團結，「沒看過這種政府，只講被刪多少錢卻不講增加多少錢，還要來刪地方補助款」。