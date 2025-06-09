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罷免領銜人朱磊提告 許智傑：無法轉移焦點

中央社／ 高雄9日電

罷免高雄立委許智傑領銜人朱磊今天指控遭許智傑抹黑為「共諜」，因此向警方報案提告。許智傑表示，提告無法轉移連署造假、偽造文書焦點，提醒朱磊好好面對司法。

朱磊指出，許智傑指名道姓說他是「共諜」，此言論無任何事實依據，意圖干預影響罷免活動，已涉嫌違反刑法和選罷法，因此今天前往高雄市警察局鳳山分局報案，對許智傑正式提告，以正視聽。

朱磊說，指控一個人是「間諜」是非常嚴重的行為，勢必對當事人的人格及社會形象造成極大傷害，理應是司法檢調機關提出、法院定讞方可確認，如今卻由民代肆意提出並經社交媒體在網路散播，令人憤怒。

朱磊表示，許智傑本身就因其助理接連捲入「共諜案」等而被外界質疑，研判許智傑可能在民進黨內市長初選民調落後之際，為了消除黨內及支持者對其「共諜」疑雲的顧慮，不排除轉移視線，洗白自己。

對此，許智傑回應表示，罷免二階連署送件將於14日截止，近乎宣告失敗，罷團內部更產生矛盾，朱磊報警或提告無法轉移連署造假、偽造文書焦點，「提醒朱磊台灣不受中國共產黨統治，請好好面對台灣司法」。

許智傑說，朱磊的相關不實言論，他也會與律師研擬，不排除提告。

罷免

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