影／侯友宜喊反對罷免：人民艱苦錢還不給 沒看過這種政府

新北市議會今市政總質詢，民進黨黨團針對大罷免質詢新北市長侯友宜，是否支持反罷免、倒閣？侯說，他要團結和諧的台灣「我反對大罷免」，盼議員質詢回到市政議題，並指指地方一般性預算遭中央凍結，人民現在正在艱苦（台語：痛苦），錢還不給人家，嘆沒看過這種政府。

民進黨黨團總召廖宜琨，與市議員鐘宏仁、周雅玲、鄭宇恩、彭佳芸、張嘉玲針對大罷免質詢。張嘉玲說，國民黨因涉入死亡連署遭起訴、收押有173人，而偽造文書是一罪一罰，中廣董事長趙少康卻說死亡連署是因國民黨內太久沒有對黨員清查，市長前副手竟說要死亡黨員，而非檢討死亡連署。

侯友宜說，政府態度一向很明確，就是行政中立、尊重選委會，而偽造文書量刑不重，但並非不重要而是司法要有一致性的標準，一切依法執行；對趙的說法，侯僅說，每人都有自己表示意見的態度。張嘉玲又問，趙少康也認為「母雞護小雞」如果立委被罷掉，首長與黨內都有責任。

侯說，國民黨在新北市的立委，為了讓公平正義的財劃法順利通過，讓地方建設、資源能夠照顧更多弱勢，才會被發動大罷免，一個立委爭取正確的建設、資源卻要被罷免，且財劃法從前行政院長蘇貞昌、賴清德總統都說要改，卻用大罷免這樣不好，不知道議員想不想財劃法給新北市更多經費？

雙方爭論不休，議長蔣根煌一度建議侯不用再跟議員爭論「這與市政沒有關係」，民進黨議員反批，這是市政，且有違法行為市長為何不能回答？侯表示，這他要回答，並指國民黨立委為新北爭取預算，是立委的責任，他沒看到民進黨立委為新北市爭取財源，而司法辦案應符合比例原則，不能變成打壓異己的工具。

廖宜琨要求侯表態是否支持倒閣，侯說「我反對大罷免，我要團結和諧的台灣」，罷免跟倒閣都是一樣的意思，盼議員回到是市政議題，人民現在正在艱苦（台語：痛苦），錢還不給人家，沒看過這種政府。