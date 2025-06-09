議員質疑洪孟楷照片貼標籤宣傳反罷免 侯友宜反問：能管住別人臉書嗎

台中一位里長利用廣播設備宣傳反罷免，被質疑行政不中立，民進黨議員今在新北市議會總質詢問市長侯友宜，立委洪孟楷在里內活動拿手牌，也在臉書跟選區內宣傳反罷免，種種行為是否合法？侯表示，公職體系要行政中立，但能管住別人的臉書跟言論自由嗎？

今是新北市議會總質詢第一天，議員鄭宇恩質詢時指出，台中有里長用里內廣播系統宣傳反罷免訊息，詢問侯友宜這樣有無為特定人士宣傳，新北市有一千多個里，可以用廣播系統幫忙特定人士宣傳反罷免嗎？侯友宜答詢，他不知道台中的事情，鼓勵大家踴躍出來投票。

鄭宇恩拿出里內舉辦的節能節碳環境生態觀摩活動照片，有人拿出反罷免手舉牌，質疑這種場合有出現反罷免資訊，能拿來核銷嗎？這已違反行政中立，市府卻沒有制止，所以罷團也能進來宣傳嗎？若市府有疑慮，就是不可以。

鄭宇恩接著說，近日淡水舉辦的健行活動，洪孟楷卻拿照片發臉書，貼上反罷免標籤，裡面有在地區長，是否有為特定人士站台的嫌疑？而尚未公告投票時間，洪孟楷卻已掛出看法宣傳法罷免，明顯違反選罷法，選委會能不能處理？

侯友宜表示，公職體系要行政中立，但能管住別人的臉書跟言論自由嗎？議員拿了一張照片去講這些事情，如果有犯法就辦，這是他自己的臉書。

新北議會民進黨團總召廖宜琨表示，要大聲呼籲民眾出來投下同意罷免的選票，新北議長蔣根煌質疑「這跟市政哪有關係？」蔣也對侯友宜說，如果市長覺得跟市政無關，可以不用回答。