罷免投票成案「31比0」 游盈隆：被罷藍委沒有安全的

大罷免二階送件藍綠戰績呈現「31比0」，台灣民意基金會董事長游盈隆重申，進入第三階段罷免投票的31席國民黨籍立委，沒有一區是安全的，接下來台灣政局將出現不可測的變化，過程必然驚心動魄，結果仍在未定之天，因為變數很多，但國會席次結構可能重新洗牌，。

游盈隆觀察，二階罷免民進黨立委吳思瑤及吳沛憶雙雙宣告失利，凸顯近期國民黨臨事吊兒啷噹、漫不經心、士氣低迷、虎頭蛇尾外，也暗示一個驚心動魄的三階罷免已然成形。

游盈隆說，三階罷免過程肯定驚心動魄，沒有一個面臨被罷免的藍委有把握絕對能過關，例如人稱花蓮王的傅崐萁已開始跑反罷免行程，每天起個大早送水、打躬哈腰、陪笑臉，訴說自己在立院的豐功偉業，號稱全國第一高票立委洪孟楷也勤跑基層，「因為沒有絕對把握可以躺著過關」。

游盈隆表示，大罷免本質是民進黨支持者的自力救濟行動，這些人無法忍受民進黨在國會被藍白多數聯盟「凌遲」，但沒有民進黨力挺，大罷免也絕對走不到現在的情況，「在某個意義上，對於民進黨中央來說，大罷免發展到現在，其實是無心插柳柳成蔭」。

他分析，民進黨畢竟是執政黨，公然發起群眾全面罷免在野黨立委，完全沒有正當性可言，會被愛好民主的廣大人民唾棄，不論理由是什麼或多神聖，對得起所有為台灣民主拋頭顱灑熱血、犧牲奉獻的列祖列宗嗎？因此民進黨必須和大罷免保持適當距離。

「民進黨和大罷免公民行動之間還是有諸多啟人疑竇的地方。」游盈隆認為，除了民進黨不分區立委、民進黨立院黨團總召柯建銘之外，不分區立委沈伯洋是另個顯著的例子。不分區立委理論上代表黨意，受黨指揮，但是柯、沈等於從頭到尾介入大罷免，如何讓外界不認為大罷免是民進黨的陽謀？三月中卓內閣團隊下鄉政策宣講，也很難不讓外界聯想是為大罷免造勢，此地無銀三百兩。

游盈隆認為，接下來的三階罷免結果才是最重要的，至於最後究竟有幾席確定會被罷免「這是天機」，必然牽動國會權力結構的重整，過程必然驚心動魄，結果仍在未定之天，因為變數很多。