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林右昌領軍 綠進駐重點罷免區

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

罷免邁入第三階段，民進黨卻與罷免藍營立委團體出現路線分歧，但在黨政高層協調下達成共識，綠營將比照競選模式，派黨務主管進駐花蓮等數十個重點罷區，強化資源調度。聯電創辦人曹興誠也發文稱，他曾怨民進黨秘書長林右昌算計多、不積極，但「疑慮已消除」。

據了解，綠營與罷團已達成默契，將延續二階連署合作默契，在三階投票時共同作戰，由林右昌親自掌兵符，策略上將比照選戰模式，未來將派黨務主管進駐重點罷區協助指揮，日前進駐花蓮就是劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁，象徵「擒賊先擒王」。

綠營盤點，重點區域除了傅崐萁之外，還包括台北市徐巧芯、王鴻薇，新北市葉元之、洪孟楷、廖先翔，桃園市牛煦庭、涂權吉，雲林縣丁學忠，台中市羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔，台東縣黃建賓等區。而各個罷免區域也將有分區督導，協助統籌資源並分調度人力，名單目前正在盤整當中。

罷免 林右昌

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