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雙北市長帶頭反罷 力保藍委

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭林麗玉邱瑞杰王慧瑛／連線報導
中廣前董事長趙少康（中）昨陪國民黨立委王鴻薇（右）在市場拜票，籲選民出來投票反罷免。記者潘俊宏／攝影
中廣前董事長趙少康（中）昨陪國民黨立委王鴻薇（右）在市場拜票，籲選民出來投票反罷免。記者潘俊宏／攝影

罷免台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶案二階連署前天以失敗告終，罷免民進黨立委張宏陸昨也宣布不送件。國民黨「以罷制罷」策略失利，慘烈收場，據指出，目前已將主力放在守住藍營立委，啟動陸空戰以及藍營縣市長區域聯防，「全力扛住」大罷免。

藍營人士分析，雙北市長角色吃重，如何鞏固藍營軍心，進而催高投票率是重中之重；北市接下來將進入組織巷戰打「蔣萬安牌」，全力保住北市五席藍委。國民黨新北市黨部主委黃志雄也說，新北市長侯友宜將發揮母雞帶小雞策略，展現最大能量，幫助藍營立委挺過罷免風暴。

罷綠案掛蛋，國民黨台北市基層黨務幹部最有感，感嘆努力那麼久，還是沒成功；北部黨工坦言，罷免綠營立委的結果早「心裡有數」，真正比較受打擊的是司法擺明辦藍不辦綠，黨工人心惶惶，近期還有地方幹部陸續收到約談通知，苦笑「這次進去，不知何時出來」。

中部某地方黨工則說，大家都已有「必死決心」，民進黨司法追殺，反而更激起基層支持者的鬥志，甚至連中間選民都看不下去，這究竟是為罷免或反罷添柴火，都還難說。

中廣前董事長趙少康昨要支持者化悲憤為力量，畢竟「罷雙吳」的最後成績不差，反而應該放眼未來，全力當國民黨立委的後盾，投票當天一定要出門投下「不同意罷免」，才能彰顯民主精神跟公平正義，維持在野黨在立法院的監督量能。

話鋒一轉，趙少康也點名黨中央或基層，總要定期與黨員聯絡，「黨員死一兩個月不知道就算了，死一兩年都不知道，可見紮根的重要性，國民黨必須檢討」。

國民黨昨未回應。不過，黨內人士表示，民進黨用司法終結罷綠案，再去保障罷藍一定要過關，執政黨不擇手段要拿回國會多數，國民黨只能奮戰到底。罷免案即將進入三階投票，都會選區除了政黨對決，也要催出更多白營支持者與中間選民出門投票。

趙少康 蔣萬安 罷免 王鴻薇 侯友宜

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