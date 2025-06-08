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批執政黨作風近似法西斯 民眾黨賴香伶：國會過半就不能玩了

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達／苗栗即時報導
民眾黨「人民要當家」全民問政說明會苗栗場，中央黨部政策會執行長賴香伶等人強調民眾黨大罷免民眾黨不能缺席，呼籲民眾站出來投不同意票。記者吳傑沐／攝影
民眾黨「人民要當家」全民問政說明會苗栗場，中央黨部政策會執行長賴香伶等人強調民眾黨大罷免民眾黨不能缺席，呼籲民眾站出來投不同意票。記者吳傑沐／攝影

民眾黨「人民要當家」全民問政說明會苗栗場，中央黨部政策會執行長賴香伶等人強調民眾黨大罷免民眾黨不能缺席，批執政黨作風近似法西斯，一旦在國會過半席次就「不能玩了」，民眾黨要繼續保持關鍵政黨的位置。

民眾黨「人民要當家」全民問政說明會原規畫全台6場，今天下午苗栗加場在頭份市加開1場，民眾黨秘書長周榆修、兼苗栗縣部主委賴香伶，及立委陳昭姿等人都強調，民眾黨在大罷免不能缺席，呼籲民眾站出來投不同意票。

賴香伶指出，民眾黨是國會第三勢力，台灣政治的嚴峻時刻，扮演關鍵的監督與制衡角色，她認為政治不應走向極度偏獨或極度偏統，民眾黨國會的存在，確保法案能真正服務國家利益的關鍵力量，就如「民主的樹幹」，此外，推動司法改革與透明化，推動法庭直播等司法改革，以期釐清爭議，達到「還給阿北清白」的目標。

賴香伶批評政黨，執政黨對國會通過的民意不予承認，只承認自己要過的法案與政策，作風近似法西斯主義，企圖控制人民的思想與自由，執政黨眼中「自由」的定義是「民進黨說了算」，甚至將許多問題歸咎民眾黨，使民眾黨承受巨大的壓力。

她說，8月23日的核三延役公投，民眾黨並非單純的「擁核派」，民眾黨是基於國家安全考量，擔憂天然氣供應中斷等國安危機時刻，台灣若無輔助及替代性能源將面臨困境，因此民眾黨主張維持10%的核能占比，只有在經主管機關評估無虞後，核三才可運轉。

陳昭姿則強調現階段首要目標，絕不能讓執政黨在國會過半，否則「我們就不能玩了」，誰認同民眾黨的理念，就跟誰合作，大罷免不能缺席，讓民眾黨繼續保持關鍵政黨的位置與席次。

民眾黨「人民要當家」全民問政說明會苗栗場，中央黨部政策會執行長賴香伶等人強調民眾黨大罷免民眾黨不能缺席，呼籲民眾站出來投不同意票。記者吳傑沐／攝影
民眾黨「人民要當家」全民問政說明會苗栗場，中央黨部政策會執行長賴香伶等人強調民眾黨大罷免民眾黨不能缺席，呼籲民眾站出來投不同意票。記者吳傑沐／攝影
民眾黨「人民要當家」全民問政說明會苗栗場，中央黨部政策會執行長賴香伶等人強調民眾黨大罷免民眾黨不能缺席，呼籲民眾站出來投不同意票。記者吳傑沐／攝影
民眾黨「人民要當家」全民問政說明會苗栗場，中央黨部政策會執行長賴香伶等人強調民眾黨大罷免民眾黨不能缺席，呼籲民眾站出來投不同意票。記者吳傑沐／攝影

賴香伶 罷免 民眾黨

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