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罷藍委3階投票 綠擬以花蓮「熱區帶冷區」密接支援罷團

中央社／ 台北8日電

中選會定20日召開委員會議，屆時將確定進入3階罷免投票立委選區。民進黨內人士指出，3階罷免投票將採「公民先行、密接支援」策略，鎖定花蓮讓「熱區帶動冷區」，穩住綠營基本盤出門投下同意票，並催出中間選民返鄉投票。

公民團體推動罷免藍委，即將進入第3階段。民進黨秘書長林右昌上週赴花蓮參香時提到，第3階段將採取「密接支援」策略，會比第2階段更加緊密，不管是文宣、陸戰等行動，都希望更緊密配合公民團體規劃，讓支援更加緊密，發揮最大效能達成大家心中期待目標。

民進黨內人士表示，罷免2階是靠罷團「小蜜蜂式」收集連署書與綠營民代協助衝連署數；第3階段從公告投票日到正式投票，類似一場時間短的小型選戰，策略主軸是「公民先行」，尊重罷團的宣傳行動規劃，民進黨將端出「大選套餐」，協助罷團掛看板、掃市場與辦宣講等活動，海陸空齊發「密接支援」罷團、衝高聲量。

至於林右昌走訪花蓮，黨內人士指出，此行除代表黨中央對花蓮的重視，亦是全黨面對3階罷免的「熱區帶動冷區」起手式，未來會接續走訪各個罷免區，了解公民團體的需求以持續調整助攻形式，並同時整合地方戰力。

黨內人士說，黨中央在2階罷免時已有派部分幹部進駐花蓮協助，近期看到國民黨立委傅崐萁現身市場、送遊覽車等場合，顯示傅崐萁的危機感很重；花蓮是這場大罷免的最具指標性、重中之重選區，當初花蓮的連署書數量衝高，也鼓舞其他較冷的罷區。

黨內人士指出，為強化「熱區帶動冷區」戰略，中央黨部的組織、青年、客家、新媒體等部門，下週將陸續進駐花蓮從中協助罷團；此外，台中、桃園與新竹在2階收集連署書時，黨中央亦有派人協助，進入第3階段後也將進駐協助。

黨內人士強調，罷免投票除了要穩住民進黨基本盤，讓綠營支持者願意出門投下同意罷免票，更重要的是催出中間選民願意返鄉投票；畢竟，副總統蕭美琴當年能贏得花蓮立委選舉，就是靠在外打拚的花蓮選民願意返鄉投票。

罷免

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