區域聯防應對罷免3階 藍盼催出逾4成支持者投不同意票

因應多位藍營立委恐進入第3階段罷免投票，國民黨內人士說，將以全面防守戰應對，規格升至「類九合一選舉」，透過區域聯防向選民宣傳縣市長與立委政績；且最終恐回歸藍綠對決，面對綠營4成基本盤，藍營目標是催出4成以上支持者投不同意罷免票，才有機會勝出。

公民團體推動罷免藍委2階連署將告一段落，預計有不少藍委選區將成案，進入第3階段投票，另因民團發動罷免民進黨立委迄今尚無達標送件，國民黨將全力固守現有立委席次，以一席都不能掉為最終目標。

黨內人士指出，後續面對罷免第3階段投票，國民黨將主打全面防守戰，由於被罷免的藍委選區所在縣市，縣市首長多是以以藍營執政為主，因此規劃讓被罷藍委與地方首長作連結，共同主打政績牌向選民訴求。

黨內人士強調，這場反罷免選戰被視為明年九合一選舉前哨戰，因此將以「類九合一選舉」規格應對，除了能讓欲連任或接班的縣市長人選可提前操兵，同時也幫助拉抬縣市選區中被罷免的國民黨立委。

針對國民黨主席朱立倫近日喊出，會以區域聯防方式應對，地方人士指出，包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等直轄市長，因能掌握較多資源可協助遭罷藍委，勢將扮演關鍵角色。

國民黨立委王鴻薇今天表示，5位台北市藍委將共同設計「區域聯防」的團體作戰策略，現在陸戰相當重要，接下來將展開街頭巷戰，她將持續勤跑基層、在街頭宣講，正面迎戰。

同樣面臨罷免危機的國民黨立委林沛祥指出，這次罷免戰主軸將分成陸戰與空戰，陸戰由黨部協助規劃，目標是催出不同意罷免票，他自己就是以立法院為主，繼續用政績表現來協助陸空宣傳，讓民眾更了解為基隆所爭取到的建設。

林沛祥說，未來也會邀請如立法院長韓國瑜、國民黨立委謝龍介、吳宗憲等，並在空戰擁有高聲量的重量級人士助陣，以催出更多選民出來投下不同意罷免票。

至於要催出多少票數，才能守住席次。藍營輔選人士坦言，儘管內部民調顯示，不同意罷免比率高過同意罷免，但在綠營採仇恨動員下，最終恐回歸藍綠基本盤對決，從綠營基本盤約占總投票數4成左右評估，反罷免方的藍營必須催出4成至4成5以上的不同意罷免票，才有機會勝出。

這位人士強調，未來就是要透過持續宣傳，陸戰、空戰齊發，讓更多不支持罷免的支持者了解到，需要出門投下不同意罷免票，才能確保支持的立委能繼續在立法院為民服務。