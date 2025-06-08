快訊

獨／「海安12號」演習 美國海岸防衛隊要員出席觀禮

雨彈升級...14縣市發布豪雨特報 3縣市還要留意雷雨狂炸

區域聯防應對罷免3階 藍盼催出逾4成支持者投不同意票

中央社／ 台北8日電

因應多位藍營立委恐進入第3階段罷免投票，國民黨內人士說，將以全面防守戰應對，規格升至「類九合一選舉」，透過區域聯防向選民宣傳縣市長與立委政績；且最終恐回歸藍綠對決，面對綠營4成基本盤，藍營目標是催出4成以上支持者投不同意罷免票，才有機會勝出。

公民團體推動罷免藍委2階連署將告一段落，預計有不少藍委選區將成案，進入第3階段投票，另因民團發動罷免民進黨立委迄今尚無達標送件，國民黨將全力固守現有立委席次，以一席都不能掉為最終目標。

黨內人士指出，後續面對罷免第3階段投票，國民黨將主打全面防守戰，由於被罷免的藍委選區所在縣市，縣市首長多是以以藍營執政為主，因此規劃讓被罷藍委與地方首長作連結，共同主打政績牌向選民訴求。

黨內人士強調，這場反罷免選戰被視為明年九合一選舉前哨戰，因此將以「類九合一選舉」規格應對，除了能讓欲連任或接班的縣市長人選可提前操兵，同時也幫助拉抬縣市選區中被罷免的國民黨立委。

針對國民黨主席朱立倫近日喊出，會以區域聯防方式應對，地方人士指出，包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等直轄市長，因能掌握較多資源可協助遭罷藍委，勢將扮演關鍵角色。

國民黨立委王鴻薇今天表示，5位台北市藍委將共同設計「區域聯防」的團體作戰策略，現在陸戰相當重要，接下來將展開街頭巷戰，她將持續勤跑基層、在街頭宣講，正面迎戰。

同樣面臨罷免危機的國民黨立委林沛祥指出，這次罷免戰主軸將分成陸戰與空戰，陸戰由黨部協助規劃，目標是催出不同意罷免票，他自己就是以立法院為主，繼續用政績表現來協助陸空宣傳，讓民眾更了解為基隆所爭取到的建設。

林沛祥說，未來也會邀請如立法院長韓國瑜、國民黨立委謝龍介、吳宗憲等，並在空戰擁有高聲量的重量級人士助陣，以催出更多選民出來投下不同意罷免票。

至於要催出多少票數，才能守住席次。藍營輔選人士坦言，儘管內部民調顯示，不同意罷免比率高過同意罷免，但在綠營採仇恨動員下，最終恐回歸藍綠基本盤對決，從綠營基本盤約占總投票數4成左右評估，反罷免方的藍營必須催出4成至4成5以上的不同意罷免票，才有機會勝出。

這位人士強調，未來就是要透過持續宣傳，陸戰、空戰齊發，讓更多不支持罷免的支持者了解到，需要出門投下不同意罷免票，才能確保支持的立委能繼續在立法院為民服務。

罷免

延伸閱讀

桃三罷魯收件135%逾4萬 桃五罷呂補件1652件存量逾2倍

醫揭大罷免現在才正式開跑 喊話徐巧芯這樣做就會沒事

罷團「走投無陸」二階確定不送件 張宏陸：證明我沒做錯

31藍委面臨大罷免 綠拚過半要衝11席

相關新聞

醫揭大罷免現在才正式開跑 喊話徐巧芯這樣做就會沒事

全台大罷免持續，藍營陷入31名立委恐遭罷免窘境。醫師、時事評論家沈政男表示，前面連署只是簽好玩的，現在大罷免才開跑，但會...

罷團「走投無陸」二階確定不送件 張宏陸：證明我沒做錯

雙北是罷免攻防熱區，罷團對新北6名藍委二階皆已送件，新北4名綠委罷免作業面臨困境，罷免蘇巧慧、吳琪銘罷團日前宣布二階不送...

批執政黨作風近似法西斯 民眾黨賴香伶：國會過半就不能玩了

民眾黨「人民要當家」全民問政說明會苗栗場，中央黨部政策會執行長賴香伶等人強調民眾黨大罷免民眾黨不能缺席，批執政黨作風近似...

桃三罷魯收件135%逾4萬 桃五罷呂補件1652件存量逾2倍

桃園市罷免藍委行動持續，桃園第三、第五選區罷免立委魯明哲、呂玉玲團體持續受理罷免連署收件，罷魯、罷呂團隊今天下午表示，罷...

台中罷3藍委2階是否通過？公布日曝！罷團：將聯合掃街

台中市6名藍委全遭罷免，其中市區3罷團是最早發起，2階連署是否通過？依規定中選會需在6月14日前公告；罷團表示，中選會在...

31藍委面臨大罷免 綠拚過半要衝11席

隨著藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶連署失敗，如今有31位藍委面臨大罷免壓力！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。