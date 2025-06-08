桃三罷魯收件135%逾4萬 桃五罷呂補件1652件存量逾2倍

桃園市罷免藍委行動持續，桃園第三、第五選區罷免立委魯明哲、呂玉玲團體持續受理罷免連署收件，罷魯、罷呂團隊今天下午表示，罷魯連署收件突破135%（逾4萬件），正等候補件；罷呂連署刪除不合規定5636件，須補件1652件，目前收件存量達3437件，罷團將盡快完成中選會補件。

桃園罷免國民黨六席立委行動持續受理補件連署，第三選區罷魯二階連署法定門檻3萬122件，罷魯團體持續收件至今，罷免連署突破135%、逾4萬件，罷魯團體人士表示，尚未收到中選會公告補件，罷魯收件已突破135%，等中選會統計通知補件後，再送交補件，進行罷免程序，目前桃三罷免連署繼續收件中。

第五選區罷免呂玉玲二階段連署法定門檻2萬8064件，在第二階段送件後，罷呂團體接到中選會通知，罷免連署有5636件不合規定，經刪除後連署符合規定為2萬6412件，須補件1652份，罷呂團體人士表示，中選會通知補件1652件，該罷團目前收件存量已達3437件，是中選會要求補件208%，正由志工整理造冊，儘快完成補件。