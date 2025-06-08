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醫揭大罷免現在才正式開跑 喊話徐巧芯這樣做就會沒事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨立委徐巧芯（中）。本報資料照
國民黨立委徐巧芯（中）。本報資料照

全台大罷免持續，藍營陷入31名立委恐遭罷免窘境。醫師、時事評論家沈政男表示，前面連署只是簽好玩的，現在大罷免才開跑，但會回到藍綠白對決；更喊話徐巧芯，再來的2個月勤跑基層、誠懇溝通，加上白營加持，她當然不會有事。

沈政男指出，罷綠委雙吳二階連署昨宣告失敗，大罷免將是31位藍委的三階投票，而以綠營選輸就要翻桌的集體心態，連署本來就會過關，所以前面的連署都只是簽好玩的，二階連署結束，再來的三階投票，大罷免才是正式開跑。

而他前幾天在台中文心路一處路口，看到了大罷免團體站在公園門口，好幾個人高舉宣傳旗幟，旗幟上的字眼看到「護台」二字，顯然策略仍是傳統綠營那套「撕裂與內鬥」，足見大罷免本質就是政黨惡鬥，最後還是會回到「藍綠白的對決」。

其中，被泛綠陣營視為非罷掉不可的國民黨立委徐巧芯以成案門檻175％完成二階罷免連署，是台北市5名被罷免藍委最高達標率；但沈政男認為，以其選區政黨結構藍大於綠，加上又有白營加持，徐巧芯當然不會有事，但仍給她建議。

沈政男表示，昨天有名嘴陳述罷免徐巧芯的理由是問政風格，但根據公督盟的問政數據，徐巧芯比吳思瑤更好，也高於立委平均數據；在幾個月前的口袋國會評鑑裡，她也得到委員會部門六星最高評價，顯然她的問政成績是亮眼的。

他因此喊話徐巧芯，她接下來兩個月，以勤跑基層的頻率與誠懇溝通態度，應該可以扭轉部份選民的負面印象，而進入大罷免第三階段肉搏戰後，大家看到她的問政成績與問政風格的調整，原本支持她的人就會回心轉意，她當然就不會有事。

罷免 徐巧芯

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