桃市罷免邱若華周二送補件 盼6選區同步投票

桃園6席藍委罷免二階連署送件後，桃五及桃六兩選區日前收到中選會補件通知。「六區全罷、光復桃園」罷團發言人陳曉煒今表示，明將開記者會宣布桃六選區已收集件數及尚需補足的連署書數量，並隨即在周二送交補件，也盼桃園選委會及中選會，能讓桃園6個選區在同一天辦理罷免選舉，以提升行政效率並降低社會成本。

桃園市罷免6區國民黨立委行動，5月初完成第二階段連署書送件，據了解，桃五及桃六兩選區日前都收到中選會補件通知，其中，桃五罷免呂玉玲須補件1652份，桃六罷免邱若華須補581份。

陳曉煒表示，據中選會內部人士透露，只有需要補件的選區才會收到正式通知，原本預期魯明哲選區可能因連署數不足需要補件，但截至目前，桃園僅有第五和第六選區收到補件通知。

陳曉煒表示，桃六連署書被剔除的原因，包括扣除第一階段約3000名提議人；民眾不在該選區卻填寫該選區約1000多件；設籍時間不足4個月的連署約1000多件；身分證號碼或地址填寫錯誤、字跡潦草導致無法辨識的約600多件；另有少部分涉及原住民投票權認定問題。

陳曉煒表示，桃園1、3、4、6選區未來將採聯合作戰策略，共同推動罷免；明天也預計會開記者會，宣布桃六選區已收集件數及尚需補足的連署書數量，隨後在周二完成補件送交程序。

陳曉煒說，針對送件時程安排，是經過審慎評估，中選會原定10日召開會議審查罷免案，但會議時間延後至6月20日，顯示中選會正密切觀察各地補件狀況，因此把握時間盡速完成補件作業；桃六送件完成後，他們也會積極呼籲桃園選委會及中選會，讓桃園6個選區在同一天辦理罷免選舉。