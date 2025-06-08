快訊

中職／被界外球打到...受傷悍將小球迷已動完手術 透過球團感謝各界關心

搭北捷手扶梯未靠右被罵「智障」 情侶狂追男理論路人以為搶劫

台南市東區成大校區旁汽車衝撞機車、腳踏車 3人輕重傷

台中罷3藍委2階是否通過？公布日曝！罷團：將聯合掃街

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中罷藍委4罷團日前到台中市選委會，為二階連署送件。記者黃寅／攝影
台中罷藍委4罷團日前到台中市選委會，為二階連署送件。記者黃寅／攝影

台中市6名藍委全遭罷免，其中市區3罷團是最早發起，2階連署是否通過？依規定中選會需在6月14日前公告；罷團表示，中選會在宣布通過當下，也會宣布何時投票，3罷團已經準備好，宣布通過當天將聯合掃街，並宣傳請民眾投下同意票。

台中市6名藍委，分別是中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋、中八江啟臣。包括市區的中四罷團「展翅廢翔」、中五罷團「斷健行動」、中六罷團「敲羅行動」等3罷團，以及縣區的中二罷團「解顏行動」、中三罷團「中三拒瓔」，以及中八罷團「一罷擊臣」等3罷團都已完成二階罷免送件。

台中市區3罷團「中四廢翔」「中五斷健」「中六敲羅」是台中最早發起罷免、最早送二階連署書罷團，且送出的連署書都超過安全門檻，因此中四、中五、中六3個選區將會是中選會最早公布二階是否通過，若二階通過，也會公布何時三階投票的立委選區。

罷團「展翅廢翔」發言人杜承哲醫師表示，依選罷法規定，台中市選委會審核後要送到中選會複審，最遲中選會在6月14日前公布，中四、中五、中六3個區的二階連署是否通過。

杜承哲指出，中選會公布是否通過二階連署的當天，若通過二階，中選會也會同時宣布何時投票，3罷團就會聯合展開掃街，開始向市民宣傳，何時投罷免票，且要投下同意票。

連署書 罷免 台中市 中選會

延伸閱讀

卓榮泰指刪補助是輪迴 藍委齊轟：勒索國會是民主敗筆

卓揆指刪補助是輪迴 藍委廖偉翔轟：恐嚇在野黨才是真

經部稱台中能源缺口最大 黃健豪嗆：科技業最不滿非核家園

影／立委廖偉翔公園辦活動與罷團相遇 衍生糾紛雙方都有話說

相關新聞

桃市罷免邱若華周二送補件 盼6選區同步投票

桃園6席藍委罷免二階連署送件後，桃五及桃六兩選區日前收到中選會補件通知。「六區全罷、光復桃園」罷團發言人陳曉煒今表示，明...

台中罷3藍委2階是否通過？公布日曝！罷團：將聯合掃街

台中市6名藍委全遭罷免，其中市區3罷團是最早發起，2階連署是否通過？依規定中選會需在6月14日前公告；罷團表示，中選會在...

曾批林右昌對罷免算計多、不積極 曹興誠：疑慮已消除

大罷免第三階段備戰前夕，民進黨秘書長林右昌卻與聯電創辦人曹興誠因看法分歧出現摩擦。曹興誠今天在臉書坦言自己曾抱怨林右昌算...

31藍委面臨大罷免 綠拚過半要衝11席

隨著藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶連署失敗，如今有31位藍委面臨大罷免壓力！

大罷免回防 高虹安登十八尖山宣傳：投「不同意罷免」

面對「大罷免」行動延燒，新竹市長高虹安啟動回防，今一早與民眾黨籍市議員李國璋、青年志工們一同登上十八尖山，向早起運動的民...

北市5藍委罷免恐進三階 綠營掛看板、宣講衝高投票率

北市罷免「雙吳」綠委吳思瑤、吳沛憶昨天送件截止宣告失敗，確定北市僅剩下5席罷免藍委案目前送件審查中，外界認為進入三階機率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。