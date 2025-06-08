台中罷3藍委2階是否通過？公布日曝！罷團：將聯合掃街

台中市6名藍委全遭罷免，其中市區3罷團是最早發起，2階連署是否通過？依規定中選會需在6月14日前公告；罷團表示，中選會在宣布通過當下，也會宣布何時投票，3罷團已經準備好，宣布通過當天將聯合掃街，並宣傳請民眾投下同意票。

台中市6名藍委，分別是中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋、中八江啟臣。包括市區的中四罷團「展翅廢翔」、中五罷團「斷健行動」、中六罷團「敲羅行動」等3罷團，以及縣區的中二罷團「解顏行動」、中三罷團「中三拒瓔」，以及中八罷團「一罷擊臣」等3罷團都已完成二階罷免送件。

台中市區3罷團「中四廢翔」「中五斷健」「中六敲羅」是台中最早發起罷免、最早送二階連署書罷團，且送出的連署書都超過安全門檻，因此中四、中五、中六3個選區將會是中選會最早公布二階是否通過，若二階通過，也會公布何時三階投票的立委選區。

罷團「展翅廢翔」發言人杜承哲醫師表示，依選罷法規定，台中市選委會審核後要送到中選會複審，最遲中選會在6月14日前公布，中四、中五、中六3個區的二階連署是否通過。

杜承哲指出，中選會公布是否通過二階連署的當天，若通過二階，中選會也會同時宣布何時投票，3罷團就會聯合展開掃街，開始向市民宣傳，何時投罷免票，且要投下同意票。