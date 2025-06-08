31藍委面臨大罷免 綠拚過半要衝11席

隨著藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶連署失敗，如今有31位藍委面臨大罷免壓力！外界預估會在7月中旬陸續啟動投票，目前藍白等在野勢力在國會相加62席，民進黨與民團需要罷掉11席以上，才有機會單獨過半。面臨大罷免的投票，親綠民團已宣布啟動宣傳活動，國民黨則盼努力催出不同意罷免票。

7月啟動罷免投票

罷免台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶案二階連署7日截止，罷瑤領銜人張克晉未到場，罷憶則缺3000份連署，兩案均以失敗告終。國民黨除了離島的立委陳玉珍、陳雪生、苗栗的邱鎮軍、親藍的無黨籍立委陳超明與新竹縣的徐欣瑩外，其他區域藍委均面臨大罷免危機，外界預期大罷免將會從7月開始陸續投票。

由於8月23日還有「重啟核三」公投，且若罷免案20天到60天內有其他選舉，依照《選罷法》規定，罷免案與公投案要一起投票。各罷團連署罷免、送件的時間不同下，有可能有部分藍委的罷免案會跟著公投一起投，但一切都要以中選會宣告為主。罷團近日也宣布三階段投票宣傳啟動，將舉行活動與宣講，鼓勵民眾罷免藍委。

罷藍11席綠可過半

有民進黨人士指出，由於「安內」已無虞，接下來資源分配將全力「攘外」，拚成功罷免10席以上國民黨立委。綜合2024年選票分布、罷免連署書送件與輿論現況，外界目前預估國民黨立委葉元之、羅廷瑋、黃建賓、涂權吉、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、廖偉翔、鄭正鈐、黃健豪與牛煦庭等人被罷免成功的機會較高。

目前民進黨在國會有51席、藍白與親藍無黨籍立委共62席，若能罷免掉11席以上，民進黨就有機會在補選前獲得半數優勢。若成功罷免掉大量藍委，民進黨要在補選時改選上6席立委以上（57席），才有機會重新獲得國會過半優勢，改選時程則有機會在今年底或明年初進行。

藍委：空陸戰齊因應

面對大罷免壓力，外界好奇國民黨將如何因應？對此，國民黨立委林沛祥表示，罷免戰主軸將分成陸戰跟空戰，由黨部協助陸戰，目標就是要催出不同意罷免票。而立法院黨團會繼續用政績表現，並以陸、空戰併行的方式，讓選民更了解立委為選區爭取的政見。

他也透露，未來也會邀請黨內大咖及空戰擁有高聲量的政治人物，如台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜、同黨立委謝龍介、吳宗憲等人到場助陣。

近來包括牛煦庭、徐巧芯與洪孟楷等藍委也積極舉辦地方座談會，盼爭取在地選民出來投不同意罷免票，韓國瑜7日出席洪孟楷的活動時，更表示：「罷免若成功，台灣民主會發瘋。」金句連發，引起不少討論。

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