曾批林右昌對罷免算計多、不積極 曹興誠：疑慮已消除
大罷免第三階段備戰前夕，民進黨秘書長林右昌卻與聯電創辦人曹興誠因看法分歧出現摩擦。曹興誠今天在臉書坦言自己曾抱怨林右昌算計過多、不夠積極，但昨天民進黨議員全部出面支援罷免，「我的疑慮已經消除」。
曹興誠指出，昨天內湖區罷免國民黨立委李彥秀的「港湖除鏽」罷團，啟動「除鏽特攻隊」的成立儀式和遊行。下午2時30分開始時，大雨滂沱，所有人都淋得全身濕透透，但是沒人退縮，儀式和遊行照樣進行。
「這就是公民的覺醒，愛國的力量。讓人敬佩，讓人感動！」曹興誠說，昨天內湖區的民進黨市議員全部到齊，和罷團一起行動，帶給罷團很大的鼓舞。
話鋒一轉，曹興誠透露，他曾經抱怨林右昌對支持大罷免，算計過多，不夠積極。「不過昨天民進黨議員全部出面支援罷免，我的疑慮已經消除」。
他說，大罷免是全民抗共剿匪的救國行動，國民黨想把它矮化為藍綠對決。這是障眼法、烏賊術，大家不要上當。
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