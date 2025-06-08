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大罷免回防 高虹安登十八尖山宣傳：投「不同意罷免」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安啟動回防，今一早與民眾黨籍市議員李國璋、青年志工們一同登上十八尖山，向早起運動的民眾親切問安，並宣傳「出門投票、不同意罷免」。圖／民眾提供
新竹市長高虹安啟動回防，今一早與民眾黨籍市議員李國璋、青年志工們一同登上十八尖山，向早起運動的民眾親切問安，並宣傳「出門投票、不同意罷免」。圖／民眾提供

面對「大罷免」行動延燒，新竹市長高虹安啟動回防，今一早與民眾黨籍市議員李國璋、青年志工們一同登上十八尖山，向早起運動的民眾親切問安，並宣傳「出門投票、不同意罷免」，呼籲大家用行動守護城市的安定與進步。現場氣氛溫馨熱烈，志工發放的高虹安限定款扇子大受歡迎，不到一小時準備的上千支扇子便全數發出，成為山上實用的清涼小物。

擾動政壇多時的「大罷免」風潮，民眾黨啟動因應策略，高虹安近期勤跑地方向民眾訴說政績，並呼籲民眾要投下不同意罷免票，高虹安近期接連到新竹後站夜市和樹林頭夜市和民眾博感情，還有民眾要高虹安邀請輝達執行長黃仁勳來逛新竹市的夜市。

此外，民眾黨新竹反罷免行動也將於本月15日（周日）正式開跑，當傍晚將在新竹火車站站前廣場舉行「安定新竹，罷免投不」造勢活動，黨主席黃國昌將與高虹安同台宣講，希望喚起民眾共鳴。

一位曾任職科技產業、退休後經常健走的市民今說，他對高虹安任內的施政有深刻感受，特別是十八尖山賞花季的舉辦與環境設施的提升，讓他每天的運動時光更舒適愉快。直言「很厭惡這種勞民傷財的罷免，社會已經夠亂了，一定會出門，投下不同意罷免的一票。」

也有帶著小朋友一同踏青的父母分享，他們孩子所就讀的小學近期剛完成運動場整建，運動空間變得更安全、更多元；校內教室也因「班班有大屏」計畫而更新了數位設備，學習環境明顯升級。感謝高虹安對教育的投入，也表示會用不同意罷免選票，力挺用心做事的市長。

高虹安說，很感謝市民一路的鼓勵與打氣，也再次強調「讓建設不中斷，讓孩子的未來更有希望，請大家一定要出門投票、投下不同意罷免，一起安定新竹。」

新竹市長高虹安啟動回防，今一早與民眾黨籍市議員李國璋、青年志工們一同登上十八尖山，向早起運動的民眾親切問安，並宣傳「出門投票、不同意罷免」。圖／民眾提供
新竹市長高虹安啟動回防，今一早與民眾黨籍市議員李國璋、青年志工們一同登上十八尖山，向早起運動的民眾親切問安，並宣傳「出門投票、不同意罷免」。圖／民眾提供

高虹安 罷免 投票

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