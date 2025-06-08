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北市5藍委罷免恐進三階 綠營掛看板、宣講衝高投票率

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市罷免綠營「雙吳」失敗，國民黨台北市黨部主委戴錫欽（中）7日與參與「地動刪瑤」幹部等人向市民致歉。記者曾吉松／攝影
北市罷免綠營「雙吳」失敗，國民黨台北市黨部主委戴錫欽（中）7日與參與「地動刪瑤」幹部等人向市民致歉。記者曾吉松／攝影

北市罷免「雙吳」綠委吳思瑤、吳沛憶昨天送件截止宣告失敗，確定北市僅剩下5席罷免藍委案目前送件審查中，外界認為進入三階機率高，綠議員認為，罷免能否成功取決於中間選民，民進黨原則上還是扮演協助公民團體角色，將透過街頭宣講、掛看板，催出投票率

議員許淑華指出，這場罷免能否成功關鍵還是在「中間選民」，而不是政黨，這場活動是由公民團體所帶起來的運動，希望能夠汰換調不適任的立委，作為政黨扮演是協助的角色，接下來會透過街頭宣講、客廳會協助公民團體訴諸理念，說服中間選民站出來投下同意罷免。

議員王閔生說，從「雙吳」罷免失敗，就可以知道社會氛圍並不是為了罷免而罷免，而是民眾對於藍白亂刪預算、通過法案，造成民怨，接下來進入三階投票，門檻並不簡單，將會進入選舉模式，包含掛看板、市場宣講等都會來做，目標就是要催出民眾出來投「同意罷免」，才有機會下架不適任立委。

而日前北市綠營黨部也證實黨內有設定KPI，要求黨公職、議員都必須全力協助大罷免，綠營人士認為，在黨中央下指令前很多議員早已開始動作，但還是有很多議員不願意出來協助罷免，「KPI就是定給不願意出來幫忙的人看」，黨中央希望透過這樣鼓勵措施，讓大家都出來幫忙，且門檻也不高，身為民進黨公職都應盡力去達成。

議員 罷免 民進黨 投票率

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