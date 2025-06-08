北市反罷「保五」藍白合？ 王鴻薇：會有黨對黨具體合作

大罷免將進入三階投票，北市聚焦守住五藍委，中廣董事長趙少康今陪國民黨立委王鴻薇掃市場，對於接下來是否藍白合作？薇說，民眾黨議員林珍羽上周已陪她掃市場，至於黨對黨的部分，可以預期到未來，會看到很具體的藍白合作。

對於這次大罷免潮，外界認為，對靠空戰聲量起家的立委徐巧芯、王鴻薇這兩席，關鍵還有民眾黨要不要出來支持，並且有藍營地方人士認為「民眾黨就是東風。」