大罷免潮持續來襲 藍委：持續跑行程宣傳反罷免資訊

大罷免持續推動，藍營陸續啟動回防模式，立委洪孟楷表示，還是持續跑完行程，持續宣傳過去所做的成績；立委張智倫表示，地方希望多加了解反罷免相關資訊，待確定投票時間，就會加入宣傳。

對於因應策略，洪孟楷表示，因為有越來越多人知道要出來投票，不出來國民黨立委就會危險，加上民進黨連演都不演，先挑起政治鬥爭，立法院長韓國瑜也說，如果讓史無前例的大罷免成功，就會走回一黨專制的獨大，他還是持續把該跑的行程跑完，把過去的成績透過各種管道宣傳，相信民眾也不希望對立，能讓藍營立委順利過關，留在立院繼續打拚。

張智倫表示，現在都積極向民眾宣傳要出門投票，自己仍會持續做好服務跟推動建設，推出福國利民的法案。地方希望要好好宣傳反罷免相關資訊，民眾都清楚這次的大罷免活動，但對此事很陌生，團隊都有在宣傳。

對於昨天韓國瑜力挺洪孟楷，罷免洪孟楷團體表示，韓院長此番言論凸顯出立院高層與民意之間的落差，也再次證明：藍白聯軍並未傾聽民眾對國會亂象的不滿。洪孟楷被罷免的主要原因，是來自民間對國會失職的強烈反彈。「我們不是民進黨，罷團是民間自發的公民行動，請停止將罷免行動抹綠、政治化。」

罷團表示，洪孟楷在選區內至少掛出25面反罷免廣告看板，選址皆為交通要道或鬧區黃金地段，顯見資源豐沛；相較之下，罷團即便自費募資，仍有志工談妥廣告位卻遭業者以「政治壓力」為由拒租，形同剝奪人民發聲的權利，體現「權貴壓民」的不對等現實。

罷團呼籲，國會應回歸理性討論與公共利益，而非成為特定政黨的工具，更不能以延會為名、行延命之實，繼續推行未經討論的民粹法案。民主的園地需要公民修剪，罷免是憲法保障的權利，也是人民守護台灣民主最和平的方式。