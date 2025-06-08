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反罷免喊出「母雞護小雞」 趙少康點名這4人：要負責

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
趙少康今陪國民黨立委王鴻薇掃長春市場。記者潘俊宏／攝影
趙少康今陪國民黨立委王鴻薇掃長春市場。記者潘俊宏／攝影

罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」送件失敗。接下來大罷免三階投票，北市聚焦守住五席藍委「保五」，對於黨內傳出要採取「類九合一選戰」規模，罷免壓力要轉嫁到地方首長身上。中廣董事長趙少康認為，本來就是要「母雞護小雞」。

趙少康今天也點名四位藍營首長，表示台北市五席立委，蔣萬安要負責；新北市長侯友宜也要為新北的立委罷免案負責，還有桃園立委要桃市長張善政負責，台中三席立委罷免案，盧秀燕也要負責，如果立委被罷掉，首長與黨內都有責任的。

趙說，如果有立委被罷免，首長當然有責任，因首長掌握所有行政資源，掌握超過一半民意，應該要「母雞護小雞」，如果連選區的立委都護不住，那也交代不過去，本來就不應該。所以如果他在黨中央的話，絕對會要求縣市首長要護住選區立委，要傾全力動員，只要不違反行政中立就好；趙說，反觀民進黨，簡直無法無天、罷團怎麼會這麼有錢、看板、宣傳車錢從哪裡來，這不令人好奇嗎？

王鴻薇也表示，昨天罷雙吳失敗，但必須說所有的罷免團體都盡力了，還是感謝所有罷雙吳的志工、參與者的努力。但儘管罷雙吳失敗，但支持者都很氣憤，這時要化悲憤為力量，全力在北市反罷，北市5選區一定都要出來投票，投下不同意罷免票。

王表示，北市5席立委接下來會設計區域聯防、團體戰。她選區陸戰很重要，5月已經先把中山松山區的說明會辦完，接下來是街頭巷戰，會增加跑市場、跑基層、路口宣講、站街頭。

趙少康今陪國民黨立委王鴻薇掃長春市場。記者潘俊宏／攝影
趙少康今陪國民黨立委王鴻薇掃長春市場。記者潘俊宏／攝影

趙少康 蔣萬安 罷免 盧秀燕 張善政 侯友宜

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