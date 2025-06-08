影／趙少康籲藍營全力反罷 藍母雞要護小雞
中廣前董事長趙少康今天幫國民黨立委王鴻薇到市場掃街，呼籲選民出來投票反罷免，趙少康對國民黨北市罷雙吳失敗表示，國民黨應該檢討，相信罷瑤領銜人張克晉昨天未出來一定受到很大壓力，但是國民黨的主張就是反惡罷，藍營縣市首長也要站出來當母雞來護住小雞。
趙少康表示，張克晉可能受到很大壓力、或遭到威脅才避不出面，在野黨罷團真的很努力，沒資源還被司法威脅，但是這些都過去了，民進黨一下子要罷免數十名藍委實在沒道理，藍營的主張就是反罷免，藍營縣市長都有責任迎戰，哪有母雞不護住小雞的，因為首長手握行政資源、擁有過半民意，只要不違法就要去做。
王鴻薇表示，相信藍白陣營在反罷免都會持續合作，例如民眾黨北市議員林珍羽就十分幫忙她，會持續結合在地議員一起向選民請託出來投票反罷免。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言