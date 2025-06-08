影／趙少康籲藍營全力反罷 藍母雞要護小雞

中廣前董事長趙少康今天幫國民黨立委王鴻薇到市場掃街，呼籲選民出來投票反罷免，趙少康對國民黨北市罷雙吳失敗表示，國民黨應該檢討，相信罷瑤領銜人張克晉昨天未出來一定受到很大壓力，但是國民黨的主張就是反惡罷，藍營縣市首長也要站出來當母雞來護住小雞。

趙少康表示，張克晉可能受到很大壓力、或遭到威脅才避不出面，在野黨罷團真的很努力，沒資源還被司法威脅，但是這些都過去了，民進黨一下子要罷免數十名藍委實在沒道理，藍營的主張就是反罷免，藍營縣市長都有責任迎戰，哪有母雞不護住小雞的，因為首長手握行政資源、擁有過半民意，只要不違法就要去做。