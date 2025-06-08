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影／趙少康籲藍營全力反罷 藍母雞要護小雞

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
中廣前董事長趙少康（左二）今天到市場幫國民黨立委王鴻薇（右二）掃街拜票，呼籲選民出來投票反罷免。記者潘俊宏／攝影
中廣前董事長趙少康（左二）今天到市場幫國民黨立委王鴻薇（右二）掃街拜票，呼籲選民出來投票反罷免。記者潘俊宏／攝影

中廣前董事長趙少康今天幫國民黨立委王鴻薇到市場掃街，呼籲選民出來投票反罷免，趙少康對國民黨北市罷雙吳失敗表示，國民黨應該檢討，相信罷瑤領銜人張克晉昨天未出來一定受到很大壓力，但是國民黨的主張就是反惡罷，藍營縣市首長也要站出來當母雞來護住小雞。

趙少康表示，張克晉可能受到很大壓力、或遭到威脅才避不出面，在野黨罷團真的很努力，沒資源還被司法威脅，但是這些都過去了，民進黨一下子要罷免數十名藍委實在沒道理，藍營的主張就是反罷免，藍營縣市長都有責任迎戰，哪有母雞不護住小雞的，因為首長手握行政資源、擁有過半民意，只要不違法就要去做。

王鴻薇表示，相信藍白陣營在反罷免都會持續合作，例如民眾黨北市議員林珍羽就十分幫忙她，會持續結合在地議員一起向選民請託出來投票反罷免。

中廣前董事長趙少康（左二）今天到市場幫國民黨立委王鴻薇（左三）掃街拜票，呼籲選民出來投票反罷免。記者潘俊宏／攝影
中廣前董事長趙少康（左二）今天到市場幫國民黨立委王鴻薇（左三）掃街拜票，呼籲選民出來投票反罷免。記者潘俊宏／攝影
中廣前董事長趙少康（右二）今天到市場幫國民黨立委王鴻薇（右一）掃街拜票，呼籲選民出來投票反罷免。記者潘俊宏／攝影
中廣前董事長趙少康（右二）今天到市場幫國民黨立委王鴻薇（右一）掃街拜票，呼籲選民出來投票反罷免。記者潘俊宏／攝影

趙少康 罷免 王鴻薇

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