如何對戰罷免 黃志雄：先固本 與民眾黨分進合擊
新北6名區域藍委都面臨罷免考驗，國民黨新北市黨部主委黃志雄說，市長侯友宜除了顧好市政外，也會發揮最大能量幫助藍委挺過罷免風暴，當前將透過固本等策略，把藍營基層鞏固好，搭配議題運作，與民眾黨也有不錯默契，將分進合擊去對抗惡罷。
黃志雄說，罷免攻防到最後，關鍵就在投票率，新北藍營強項在於組織力，市長、議員、里長每一層都很重要，透過組織力去鞏固藍營基層軍心和士氣，再進一步催出投票率。
黃志雄表示，侯市長是新北藍營母雞，一定會帶領作戰，侯市長除了顧好市政，在許多場合也透過宣講，讓民眾知道新北6名區域藍委爭取地方建設及經費的用心，各區域藍委也回防選區做好固本工作，黨部預計6月中旬過後會辦大型活動，對戰大罷免浪潮，民眾黨也會透過空戰等方式，與藍軍協同作戰。
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