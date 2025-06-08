快訊

減少眼睛疲勞、提升睡眠品質？新研究揭藍光眼鏡實際護眼效果

向在野簡報國安逾半月無下文 國安團隊有更大的盤算

主播搭商務車廂被盯上怨「像逃票的中學生」 高鐵說話了

罷吳敗張克晉仍失聯 趙少康曝可能原因：是人不會這樣做

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中廣董事長趙少康今一早陪國民黨立委王鴻薇掃長春市場。記者潘俊宏／攝影
中廣董事長趙少康今一早陪國民黨立委王鴻薇掃長春市場。記者潘俊宏／攝影

罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」送件失敗。中廣董事長趙少康今一早陪國民黨立委王鴻薇掃長春市場，對於罷吳思瑤領銜人張克晉最後一刻仍未現身，趙指張克晉一定受很大壓力，甚至威脅，因為只要是個人一般都不會這樣做，怎麼會好意思？都要以大局為重。

趙少康提到，台北市其實昨天吳思瑤的連署分數是夠的，超過2.7萬，只是領銜人張克晉不見了，並指張克晉一定是受到很大壓力，因為一般人，只要是個人一般都不會這樣做，怎麼會好意思？作為領銜人不管主動被動都答應了，就要從一而終、一本初衷。

趙說，尤其不管這中間對誰不滿，都是要以大局為重，張應該不是一個不識大體的人，最後不出來，一定受到很大壓力，他認為張應該是受到很大威脅，不敢出來、躲起來了，很怕禍延家人，所以躲起來了。

媒體也問，昨天罷雙吳出局，外界也質疑是否黨中央行動慢了一點？中南部是否還要續推罷免綠委？趙表示，每個地方有每個地方的特性，看每個地方要怎麼樣，尊重地方。

趙也問賴清德總統，王鴻薇才做了一年，她有什麼做不對？她犯了什麼錯？有滔天大罪？什麼都沒有，罷免是天理不容、一點公理都沒有。並說賴清德跟美國很好，要賴清德去問問AIT、問問川普，有沒有這樣的事情？美國一百個參議員剛當選一年，共和黨有51席，罷掉你們40個，美國會支持台灣這樣做嗎？賴清德抱美國大腿，會這樣的抱法嗎？真的沒有道理。

趙少康無奈表示，他一年前才幫王助選，怎麼一年後，還要來幫王反罷免？這是勞師動眾、勞民傷財，這個沒道理，真的浪費很多資源，全世界能拿得出去嗎？接下來既然罷免雙吳遇到困難，那就全力反罷，台北市五席立委要全力守住。大家要出來投票？守住比較重要

趙少康提到，民進黨才是發動罷免的主角，國民黨的重點不是在罷免，而是在反罷，不管是30多比零，多少比零都沒有道理，美國國會議員是不能罷免的。趙也分析，罷綠委目前仍掛零？是因藍營支持者都溫良恭儉讓，認為罷免是不對的，所以動員困難很多；但綠營罷免是仇恨動員，仇恨完全集中在王鴻薇身上，這是好的嗎？這是賴清德講的大家團結、一致對外嗎？反其道而行之，呼籲有正義感，有良知的選民，都應該要站出來，投票不贊成罷免來反罷免。

罷免

延伸閱讀

藍罷雙吳失敗..朱立倫昨生日 趙少康曝傳訊祝福送這8字

不只沈伯洋 趙少康：鄭麗君、柯建銘、黃捷都有親屬賺紅錢

濫用公務車頻傳 趙少康：一年後實質廢除監院正是時候

濫用公務車頻傳 趙少康：廢了只剩特權養老的監察院

相關新聞

罷吳敗張克晉仍失聯 趙少康曝可能原因：是人不會這樣做

罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」送件失敗。中廣董事長趙少康今一早陪國民黨立委王鴻薇掃長春市場，對於罷吳思瑤領銜人張克晉最後...

罷免張宏陸二階今送件截止日 藍營評估送件機會不大

大罷免浪潮來勢洶洶，雙北是對戰熱區，罷團對新北6名藍委二階皆已送件，新北4名綠委罷免作業則面臨困境，罷免蘇巧慧、吳琪銘罷...

藍罷雙吳失敗…朱立倫昨生日 趙少康曝傳訊祝福送這8字

罷綠委吳思瑤、吳沛憶送件失敗。北市藍營將聚焦守5藍委「保五」。中廣董事長趙少康今早陪立委王鴻薇掃長春市場，趙少康說，黨當...

罷雙吳失敗讓藍基層士氣低迷？藍黨工：反激起鬥志

罷免台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶「罷雙吳」連署昨宣告失敗，不少國民黨基層黨工相當難過，就連中南部黨工都坦言難免心情受影...

迎戰罷免 廖先翔：現階段要強化民眾對投票機制的理解

新北市立委廖先翔迎戰罷免案投票考驗，認為現階段最重要的工作，是讓更多民眾知道，不贊成罷免就必須親自投下不同意票，而非消極...

大罷免潮持續來襲 藍委：持續跑行程宣傳反罷免資訊

大罷免持續推動，藍營陸續啟動回防模式，立委洪孟楷表示，還是持續跑完行程，持續宣傳過去所做的成績；立委張智倫表示，地方希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。