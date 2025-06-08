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藍罷雙吳失敗…朱立倫昨生日 趙少康曝傳訊祝福送這8字

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中廣董事長趙少康今早陪立委王鴻薇掃長春市場。記者林麗玉／攝影
中廣董事長趙少康今早陪立委王鴻薇掃長春市場。記者林麗玉／攝影

罷綠委吳思瑤、吳沛憶送件失敗。北市藍營將聚焦守5藍委「保五」。中廣董事長趙少康今早陪立委王鴻薇掃長春市場，趙少康說，黨當然要檢討，但未來怎努力更重要。趙透露，昨天是朱立倫生日，他特別祝朱反罷免成功，現在就是「忘掉過去、放眼未來」。

議長、北市黨部代理主委戴錫欽昨提到，死亡連署的法律部分黨應該要深自檢討。趙少康認為，黨對於基層黨工總是要定期跟黨員聯絡，因黨員總有生病、年紀大，黨要知道，黨員聯繫還是最重要，黨員是最核心一定要動員，他們才是真正能發光發熱。如果死了還不知道，過世1至2個月還說得過去，過世1至2年就不可以不知道，所以黨務要紮實，當然要檢討，但未來怎麼努力才是更重要。

趙少康也自爆，昨天是主席朱立倫生日，他生日時，朱有傳Line祝福生日快樂，所以昨天他也祝福朱反罷免成功，就是「忘掉過去、放眼未來」。

趙少康說，罷免團體也真的很努力，沒有資源，又被司法威脅，最明顯就是領銜人張克晉，人都躲起來了，是受多大壓力？但這都過去了，接下來反罷免要怎麼動員，朱主席要號召，不管黨員非黨員，不認同不接受輸不起的心態， 都要站出來投不同意罷免票。

趙少康 罷免 王鴻薇 朱立倫

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