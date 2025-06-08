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罷免張宏陸二階今送件截止日 藍營評估送件機會不大

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
罷免民進黨新北立委張宏陸的二階連署作業今天是送件截止日，張表示，不管罷團是否送件，他就是做好本分。本報資料照片
罷免民進黨新北立委張宏陸的二階連署作業今天是送件截止日，張表示，不管罷團是否送件，他就是做好本分。本報資料照片

罷免浪潮來勢洶洶，雙北是對戰熱區，罷團對新北6名藍委二階皆已送件，新北4名綠委罷免作業則面臨困境，罷免蘇巧慧、吳琪銘罷團日前宣布二階不送件，罷免張宏陸的二階今天是送件截止日，發起人吳禹辰今聯繫不上，暫無法得知今能否送件。藍營人士評估今天送件機率不高，國民黨新北黨部主委黃志雄說，尊重罷團決定，後續重心將放在宣傳反惡罷。

另，新北罷免綠委李坤城的二階連署作業截止日是6月23日，領銜人宋建樑近日表示，目前收件順利，已突破1萬5千份，有信心在截止日前能達標。

對於罷團今天二階是否送件，張宏陸觀察，近期罷團連署作業熱度不高，他就是持續做好本分，不受干擾。

對於接下來新北藍綠對戰策略，新北一名綠委表示，罷免投票日可能落在7月底或8月初，罷免案能否達陣，除了大環境因素，組織動員很重要，就看雙方如何催出同意、不同意票，原則上罷團戰略都是熱戰無主，罷藍委的罷團有一定自主性，民進黨角色就是給輔助，盡最大努力去幫助罷團，但也不可能居主導角色。

「距投票還有2個月，一切變數仍多。」新北一名綠委坦言，要罷免成功其實沒那麼容易，罷免投票率要衝高不容易，到投票前，一切變數還很多，有時候一個新聞事件就能讓情勢改變。

罷免 民進黨 新北 張宏陸 國民黨

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