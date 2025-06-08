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罷雙吳失敗讓藍基層士氣低迷？藍黨工：反激起鬥志

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
罷免民進黨立委吳沛憶團隊昨天下午到台北市選委會送件第二階段連署書，領銜人李孝亮說連署書差了法定門檻3000多份，與志工擁抱。記者曾吉松／攝影
罷免民進黨立委吳沛憶團隊昨天下午到台北市選委會送件第二階段連署書，領銜人李孝亮說連署書差了法定門檻3000多份，與志工擁抱。記者曾吉松／攝影

罷免台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶「罷雙吳」連署昨宣告失敗，不少國民黨基層黨工相當難過，就連中南部黨工都坦言難免心情受影響。北部一名黨工坦言，真正比較受打擊的是司法擺明辦藍不辦綠，黨工們「人心惶惶」，不過這反倒激起基層支持者鬥志，民進黨此舉是為罷免或反罷添柴火都還很難說。

罷免台北市綠委吳思瑤、吳沛憶案二階連署昨截止，罷瑤雖達門檻，卻苦等不到原領銜人張克晉現身；罷憶則缺3000多份連署，北市選委會皆未清點即退件，雙雙宣告失利。罷憶領銜人李孝亮忍不住抱著志工痛哭說「差那麼一點點就達標了」，志工安慰「大家已經盡最大努力了」。

國民黨黨務人士分析，「罷雙吳」本來是全台灣罷免民進黨立委中最有希望的兩案，如今都雙雙宣告失敗，難免重擊基層支持者士氣，雖然仍有其它罷綠委案連署中，但情況不甚樂觀，罷綠委案最後恐將掛零。

「罷雙吳」失敗消息昨傳開後，也引發黨內討論，國民黨台北市基層黨務幹部最有感，沒有想到努力那麼久，最終還是沒辦法成功，接下來必須重新整理心情再出發迎戰「大惡罷」。

國民黨某南部地方黨部黨工則說，國民黨在南部本來就艱困，不過作為國民黨大家庭的一分子，難免心情難過；國民黨除團結外，也要思考，不管連署罷藍罷綠，不會都是特定族群，如何爭取民心才是重點。

北部某地方黨部黨工坦言，對於罷綠委的結果早「心裡有數」，真正讓黨工比較受打擊的是司法檢調，之前是簽結不起訴，現在是辦藍不辦綠，而且是約談、羈押，比辦詐騙還嚴重的偵辦力道。據中央黨部統計，現在已有近百名黨公職人員遭司法調查，超過13人被羈押。

北部某地方黨部的另一名前黨工感嘆，自己因為地方黨部發展受限，再加上近年持續人力縮編，最後選擇離職；「也好在現在已經離職」，否則「人在裡面」的搞不好就是自己。過去抄黨產已是一次重挫，現在面對黨部萎縮、司法追殺，接下來的大惡罷恐不好對付。

中部某地方黨部黨工則說，其實大家都已經做好「必死決心」，頂多就是被關、被煩到大罷免後，而且民進黨藉由檢調做司法追殺的舉動，反而更激起基層支持者的鬥志，甚至連中間選民都看不下去，所以民進黨想要為大罷免添柴火，這柴火究竟為誰助長氣勢，一切都還很難說。

罷免民進黨立委吳思瑤團「地動刪瑤」昨天下午由召集人賴苡任與備補領銜人詹嘉文、國民黨台北市黨部主委戴錫欽率領到台北市選委會送交第二階段連署書，團隊將27290份連署書帶到選委會外，但領銜人張克晉未到，連署書遭選委會退件，而團隊將等張克晉出現，等到下午5點，選委會結束收件為止。記者曾吉松／攝影
罷免民進黨立委吳思瑤團「地動刪瑤」昨天下午由召集人賴苡任與備補領銜人詹嘉文、國民黨台北市黨部主委戴錫欽率領到台北市選委會送交第二階段連署書，團隊將27290份連署書帶到選委會外，但領銜人張克晉未到，連署書遭選委會退件，而團隊將等張克晉出現，等到下午5點，選委會結束收件為止。記者曾吉松／攝影

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