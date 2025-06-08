罷雙吳失敗讓藍基層士氣低迷？藍黨工：反激起鬥志

罷免台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶「罷雙吳」連署昨宣告失敗，不少國民黨基層黨工相當難過，就連中南部黨工都坦言難免心情受影響。北部一名黨工坦言，真正比較受打擊的是司法擺明辦藍不辦綠，黨工們「人心惶惶」，不過這反倒激起基層支持者鬥志，民進黨此舉是為罷免或反罷添柴火都還很難說。

罷免台北市綠委吳思瑤、吳沛憶案二階連署昨截止，罷瑤雖達門檻，卻苦等不到原領銜人張克晉現身；罷憶則缺3000多份連署，北市選委會皆未清點即退件，雙雙宣告失利。罷憶領銜人李孝亮忍不住抱著志工痛哭說「差那麼一點點就達標了」，志工安慰「大家已經盡最大努力了」。

國民黨黨務人士分析，「罷雙吳」本來是全台灣罷免民進黨立委中最有希望的兩案，如今都雙雙宣告失敗，難免重擊基層支持者士氣，雖然仍有其它罷綠委案連署中，但情況不甚樂觀，罷綠委案最後恐將掛零。

「罷雙吳」失敗消息昨傳開後，也引發黨內討論，國民黨台北市基層黨務幹部最有感，沒有想到努力那麼久，最終還是沒辦法成功，接下來必須重新整理心情再出發迎戰「大惡罷」。

國民黨某南部地方黨部黨工則說，國民黨在南部本來就艱困，不過作為國民黨大家庭的一分子，難免心情難過；國民黨除團結外，也要思考，不管連署罷藍罷綠，不會都是特定族群，如何爭取民心才是重點。

北部某地方黨部黨工坦言，對於罷綠委的結果早「心裡有數」，真正讓黨工比較受打擊的是司法檢調，之前是簽結不起訴，現在是辦藍不辦綠，而且是約談、羈押，比辦詐騙還嚴重的偵辦力道。據中央黨部統計，現在已有近百名黨公職人員遭司法調查，超過13人被羈押。

北部某地方黨部的另一名前黨工感嘆，自己因為地方黨部發展受限，再加上近年持續人力縮編，最後選擇離職；「也好在現在已經離職」，否則「人在裡面」的搞不好就是自己。過去抄黨產已是一次重挫，現在面對黨部萎縮、司法追殺，接下來的大惡罷恐不好對付。