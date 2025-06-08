迎戰罷免 廖先翔：現階段要強化民眾對投票機制的理解
新北市立委廖先翔迎戰罷免案投票考驗，認為現階段最重要的工作，是讓更多民眾知道，不贊成罷免就必須親自投下不同意票，而非消極不投票，才能真正阻擋惡意罷免。
2024年立委選舉結果，國民黨成為國會第一大黨，並和民眾黨聯手主導議程。民進黨成為國會少數，民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出「大罷免」戰略，目前已有31名國民黨立委罷免案，第二階段連署人數達標，中選會若審查通過即要投票，由選民決定立委去留。
廖先翔也是面臨罷免案考驗的主角之一，他說，目前罷免民調顯示，不同意罷免的比例仍明顯高於同意，但若納入投票意願因素，雙方差距則大幅縮小，會有這樣的勢勢，關鍵在於許多民眾對罷免制度認知不足。
廖先翔認為，現階段反罷免的重點不在於澄清謠言，因為多數民眾已具備辨識資訊真偽的能力。現在訴求反罷免，重點在必須強化民眾對投票機制的理解，讓民眾知道不贊成罷免，就必須親自投下不同意票，而非消極不投票，如此才能真正阻擋惡意罷免。
廖先翔說，當前國會三黨不過半，在野勢力唯有合作才能有效監督執政。試想現在民進黨在國會未過半，都如此專政獨裁，若罷免案成功通過，讓民進黨成為多數，整個國家的民主制衡機制將全面崩潰。迎戰罷免案，他將著重凸顯「監督制衡」的迫切性，爭取民眾黨支持者投下不同意罷免票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言