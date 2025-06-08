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迎戰罷免 廖先翔：現階段要強化民眾對投票機制的理解

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立委廖先翔迎戰罷免案投票考驗，認為現階段最重要的工作，是讓更多民眾知道，投下不同意票才能真正阻擋惡意罷免。聯合報資料照
新北市立委廖先翔迎戰罷免案投票考驗，認為現階段最重要的工作，是讓更多民眾知道，投下不同意票才能真正阻擋惡意罷免。聯合報資料照

新北市立委廖先翔迎戰罷免投票考驗，認為現階段最重要的工作，是讓更多民眾知道，不贊成罷免就必須親自投下不同意票，而非消極不投票，才能真正阻擋惡意罷免。

2024年立委選舉結果，國民黨成為國會第一大黨，並和民眾黨聯手主導議程。民進黨成為國會少數，民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出「大罷免」戰略，目前已有31名國民黨立委罷免案，第二階段連署人數達標，中選會若審查通過即要投票，由選民決定立委去留。

廖先翔也是面臨罷免案考驗的主角之一，他說，目前罷免民調顯示，不同意罷免的比例仍明顯高於同意，但若納入投票意願因素，雙方差距則大幅縮小，會有這樣的勢勢，關鍵在於許多民眾對罷免制度認知不足。

廖先翔認為，現階段反罷免的重點不在於澄清謠言，因為多數民眾已具備辨識資訊真偽的能力。現在訴求反罷免，重點在必須強化民眾對投票機制的理解，讓民眾知道不贊成罷免，就必須親自投下不同意票，而非消極不投票，如此才能真正阻擋惡意罷免。

廖先翔說，當前國會三黨不過半，在野勢力唯有合作才能有效監督執政。試想現在民進黨在國會未過半，都如此專政獨裁，若罷免案成功通過，讓民進黨成為多數，整個國家的民主制衡機制將全面崩潰。迎戰罷免案，他將著重凸顯「監督制衡」的迫切性，爭取民眾黨支持者投下不同意罷免票。

罷免 投票 廖先翔 國民黨

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