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反大罷免！ 林沛祥：正面迎戰熱戰反擊 才能除「惡罷」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市立委林沛祥正面迎戰罷免案，表示將透過陸戰、空戰，讓民眾更了解他為基隆爭取什麼，催出更多不同意罷免票。圖／林沛祥服務處提供
國民黨基隆市立委林沛祥正面迎戰罷免案，表示將透過陸戰、空戰，讓民眾更了解他為基隆爭取什麼，催出更多不同意罷免票。圖／林沛祥服務處提供

擾動政壇多時的「大罷免」風潮，共有31名國民黨立委罷免案進入投票第三階段，交由選民投票決定去留。基隆市立委林沛祥今天表示，冷處理絕非對策，唯有以正面迎戰、熱戰反擊，才能將「惡罷」踢出基隆。

基隆市長謝國樑也曾面臨罷免案考驗，力主「拆樑」的團體去年2月發動罷免，第一階段提議人數達標後，進入第二階段連署人數也超過門檻。去年10年13月日投票，因同意罷免票未達25%，不同意罷免票還高於同意罷免票，罷免訴求遭選民否決。

今年立委大罷免風潮，包括林沛祥在內，國民黨有31名立委罷免連署人數超過門檻。林沛祥說，從去年罷免謝國樑的攻防經驗，可以看出冷處理絕非良策，因此會在陸戰、空戰正面迎戰、熱戰反擊。

林沛祥說，陸戰將由國民黨部協助，目標就是要催出不同意罷免票。空戰部分則持續以立法院的問政成績為主，用空戰、陸戰的方式，讓民眾更了解他為基隆爭取什麼。

林沛祥表示，未來也會邀請如立法院長韓國瑜和立委謝龍介、吳宗憲等重量級，並且在空戰擁有很高聲量的大咖來基隆，為基隆催出更多不同意罷免票，將「惡罷」踢出基隆。

立委大罷免成敗，攸關立法院兩大黨國民黨、民進黨議事主導權。藍、綠相爭，關鍵少數的民眾黨（白）角色吃重。

林沛祥罷免案一般預料是藍綠陣營對決態勢，民眾黨支持者動向受關注。林沛祥認為，基隆本來就是藍、白合作的示範區，副市長邱佩琳就是民眾黨籍，相信民眾黨對民進黨在這一年多的執政也有「很深的體會」。

國民黨基隆市立委林沛祥正面迎戰罷免案，表示將透過陸戰、空戰，讓民眾更了解他為基隆爭取什麼，催出更多不同意罷免票。圖／林沛祥服務處提供
國民黨基隆市立委林沛祥正面迎戰罷免案，表示將透過陸戰、空戰，讓民眾更了解他為基隆爭取什麼，催出更多不同意罷免票。圖／林沛祥服務處提供
國民黨基隆市立委林沛祥正面迎戰罷免案，表示將透過陸戰、空戰，讓民眾更了解他為基隆爭取什麼，催出更多不同意罷免票。圖／林沛祥服務處提供
國民黨基隆市立委林沛祥正面迎戰罷免案，表示將透過陸戰、空戰，讓民眾更了解他為基隆爭取什麼，催出更多不同意罷免票。圖／林沛祥服務處提供
國民黨基隆市立委林沛祥正面迎戰罷免案，表示將透過陸戰、空戰，讓民眾更了解他為基隆爭取什麼，催出更多不同意罷免票。圖／林沛祥服務處提供
國民黨基隆市立委林沛祥正面迎戰罷免案，表示將透過陸戰、空戰，讓民眾更了解他為基隆爭取什麼，催出更多不同意罷免票。圖／林沛祥服務處提供

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